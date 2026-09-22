باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی ایمانی، سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز توضیح داد: این دوره با هدف تقویت مهارتهای حرفهای دانشآموختگان مقاطع کارشناسیارشد و دکتری روانشناسی و مشاوره و رزیدنتهای بخش روانپزشکی و ایجاد پیوندی مؤثر میان دانش دانشگاهی و تجربه عملی در فضای بالینی طراحی شده است.
سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز با تأکید بر اینکه مسیر حرفهایشدن در روانشناسی فراتر از فراگیری مباحث نظری است، گفت: دانش تخصصی زمانی میتواند به مهارت حرفهای تبدیل شود که در کنار آموزشهای نظری، فرصت تجربه عملی، آشنایی با فرآیند ارزیابی و تشخیص و مواجهه با موقعیتهای واقعی بالینی نیز فراهم شود.
او افزود: بر همین اساس، دوره جامع تربیت درمانگر با رویکردی مهارتمحور طراحی شده است تا شرکتکنندگان علاوهبر آشنایی با مباحث تخصصی، فرصت بهکارگیری آموختههای خود در موقعیتهای عملی را نیز داشته باشند و با فرآیند ارزیابی، تشخیص و مداخله روانشناختی در محیطی حرفهای و تحت نظارت آشنا شوند. هدف از این رویکرد، کمک به انتقال دانش نظری به مهارتهای کاربردی و فراهمکردن زمینه کسب تجربه در موقعیتهای نزدیک به شرایط واقعی فعالیت بالینی است.
ایمانی درخصوص ساختار این دوره نیز توضیح داد: این دوره در قالب ۳۴۰ ساعت برگزار میشود که شامل آموزشهای نظری، عملی و سوپرویژن (نظارت تخصصی) خواهد بود و تلاش شده است محتوای دوره بهگونهای باشد که مجموعهای از دانش و مهارتهای مورد نیاز در فرآیند ارزیابی و مداخله روانشناختی را پوشش دهد.
او درباره محورهای آموزشی دوره نیز اظهار داشت: آسیبشناسی روانی، داروشناسی، مداخله در بحران، روانسنجی و آموزش آزمونهای کاربردی، اخلاق حرفهای، مصاحبه تشخیصی، ارزیابی و فرمولبندی، درمان شناختی-رفتاری (CBT) و طرحوارهدرمانی ازجمله سرفصلهای این دوره است.
از دانش نظری تا مهارت حرفهای در روانشناسی
ایمانی ادامه داد: کلاسهای بخش نظری در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد و پساز موفقیت کارآموزان در آزمون مباحث نظری، بخش عملی دوره آغاز میشود.
او گفت: در این مرحله، امکان انجام چندین جلسه مصاحبه تشخیصی و درمانی در مرکز و تحت نظارت سوپروایزر (ناظر تخصصی) برای کارآموزان فراهم خواهد شد تا آنان بتوانند آموختههای خود را در فضایی نزدیکتر به شرایط واقعی کار بالینی تجربه کنند.
پذیرش هدفمند متقاضیان و اعطای گواهی پایان دوره
سرپرست مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه شیراز با اشاره به فرآیند پذیرش در این دوره نیز گفت: با توجه به ماهیت تخصصی دوره، پیش از آغاز آموزش، مصاحبهای با متقاضیان انجام خواهد شد و ورود به دوره منوط به قبولی در مصاحبه ورودی است. این امر با هدف فراهمکردن شرایط مناسب برای حضور متقاضیان واجد آمادگی و انگیزه لازم در دوره انجام میشود.
او همچنین درباره گواهی پایان دوره گفت: به شرکتکنندگانی که در تمامی بخشهای دوره حضور داشته و دوره را بهطور کامل طی کنند، گواهی پایان دوره ارائه خواهد شد.
متقاضیان برای شرکت در این دوره میتوانند روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۹ تا ۱۳، با شماره ۰۷۱۳۶۱۳۳۸۵۴ تماس بگیرند یا واژه «کارورزی» را به شماره ۰۹۱۷۲۰۲۱۸۳۹ در پیامرسانهای بله یا واتساپ ارسال کنند.
منبع: دانشگاه شیراز