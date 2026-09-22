باشگاه خبرنگاران جوان- در این بازی ایران، با ترکیب ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه‌نوی به مصاف رقیب خودش رفت و موفق شد در دو ست پی در پی و با نتایج ۱۳-۲۱ و ۱۲-۲۱ از سد بنگلادش عبور کند.



شاگردان عبدالرئوف بستگانی در آخرین بازی خودشان باید به مصاف تیم ملی ژاپن بروند.دیدار با تیم میزبان که جنگ برای صدرنشینی خواهد بود.



بستگانی در خصوص ابن بازی می گوید:«بازی خیلی سختی نبود و موفق شدیم در دو ست پیاپی بنگلادش را شکست بدهیم. بازی سخت و اصلی ما با ژاپن است. دیداری که جنگ برای صدرنشینی خواهد بود.امیدوارم همین روند را ادامه بدهیم تا بتوانیم در مرحله بعد با تیمی آسان‌تری بازی کنیم.»



او‌ ادامه داد:«تنها نگرانی ما برای بازی با ژاپن مصدومیت خاکی زاده است.او‌ امروز هم با درد بازی کرد و مجبور شد آمپول تزریق کند.مردم دعا کنند تا اتفاق های خوبی برای والیبال ساحلی ایران بیفتد.»