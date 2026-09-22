فرمانده انتظامی استان فارس از انهدام یک باند خانوادگی کلاهبرداری که با ترفندهای متقلبانه اقدام به اخذ ۳۰ کیلوگرم طلا از ۶۵۰ شهروند کرده بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزالله ملکی بیان کرد: در پی دریافت گزارش‌های متعدد مبنی بر کلاهبرداری توسط مدیر یک فروشگاه لوازم خانگی در پوشش موسسه خیریه‌نما، تیمی ویژه از ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: متهمان این پرونده که اعضای یک خانواده ۸ نفره بودند، با جلب اعتماد شهروندان و این ادعای دروغین که طلاهای دریافتی در صندوق امانات بانک مرکزی نگهداری می‌شود، طی سه سال اخیر اقدام به اخذ ۳۰ کیلوگرم طلا از ۶۵۰ نفر کرده بودند.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه این افراد با مداخله غیرقانونی در سیستم پولی و بانکی کشور و با ضمانت طلاهای مردم، اقدام به اعطای وام و توزیع کالای خانگی برخلاف مقررات صنفی می‌کردند، افزود: با تلاش شبانه‌روزی و اقدامات اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی، مخفیگاه و محل فعالیت این باند شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، مغازه و دفتر مذکور پلمب شد و تمام هشت عضو این باند خانوادگی پس از تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: پلیس فارس ، نیروی انتظامی ، باند کلاهبرداری خانوادگی ، لوازم خانگی
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