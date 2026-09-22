رئیس رسانه ملی با صدور پیامی، درگذشت هنرمند نام‌آشنا زنده‌یاد سیروس ابراهیم‌زاده را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، عموم هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون و دوستداران هنر فاخر تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت پیمان جبلی رئیس رسانه ملی به این شرح است:

باسمه تعالی 

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

پرده‌ای دیگر از صحنه روزگار فروافتاد و یادگاری از دوران طلایی هنر‌های نمایشی ایران، استاد سیروس ابراهیم‌زاده، به دیار باقی شتافت. 

 ابراهیم‌زاده نماد نسلی از اهالی هنر بود که دانش، احاطه بر ادبیات نمایشی و نجابت حرفه‌ای را با اخلاق‌مداری و فروتنی درآمیخته بود. هنرمندی که صدای گرم و رسایش در رادیو، حضور باوقار و گزیده‌اش در مجموعه‌های ماندگار تلویزیونی، ازجمله آثار آیینی و تاریخی رسانه ملی و کارنامه درخشانش در تئاتر و سینمای کشور، همگی نشان از تعهد عمیق او به هنر اندیشه‌ورز، شریف و هویت‌ساز داشت.

این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، شاگردان، عموم هنرمندان سینما، تئاتر و تلویزیون و دوستداران هنر فاخر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، غفران الهی و آرامش ابدی و برای بازماندگان صبوری و شکیبایی مسئلت دارم. 

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما

برچسب ها: رسانه ملی ، تسلیت
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