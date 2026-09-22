باشگاه پرسپولیس در دو پرونده مالی قدیمی به رأی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی پیگیریهای حقوقی باشگاه پرسپولیس ، پروندههای مربوط به حمید مریخ و فراهانیجم که پیش از این مبالغی را از باشگاه دریافت کرده و نسبت به تسویه حساب و تعیین تکلیف مبالغ مذکور اقدام نکرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفت و باشگاه پرسپولیس در هر دو پرونده موفق به اخذ حکم شد.
باشگاه پرسپولیس در دوره مدیریتی فعلی، پیگیری جدی پروندههای حقوقی و مالی باقیمانده از دورههای گذشته و صیانت از حقوق تضییعشده باشگاه را در دستور کار قرار داده است.
بر همین اساس، پروندههای مفتوح و مطالبات تعیین و تکلیف نشده باشگاه در حال بررسی و پیگیری است تا ضمن مشخص شدن وضعیت هر یک از این پروندهها، حقوق قانونی باشگاه تا حصول نتیجه نهایی استیفا شود.
باشگاه پرسپولیس تأکید میکند که در چارچوب ضوابط و مقررات، پیگیری حقوق و مطالبات باشگاه را تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد حقوق و منافع باشگاه بدون پیگیری و تعیین تکلیف باقی بماند.
منبع: باشگاه پرسپولیس