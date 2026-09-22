فدراسیون فوتبال درباره ادعاهای مطروحه در یک برنامه اینترنتی توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با عنایت به تکرار ادعا‌های مطروحه در یک برنامه اینترنتی مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال پس از پایان مهلت ده‌روزه هیچ پاسخی در خصوص موضوع اردوی تیم‌های ملی جوانان و امید در ترکیه ارائه نکرده است، با استناد به مستندات رسمی و زمان‌بندی دقیق، مراتب زیر را اعلام می‌دارد:

۱. ریاست محترم فدراسیون طی نامه‌ای رسمی به حراست فدراسیون، مهلت مشخص ده‌روزه‌ای برای بررسی و ارائه گزارش جامع در خصوص هزینه‌های اردوی تیم‌های پایه در ترکیه تعیین کرد.

۲. دقیقاً در روز دهم مهلت مقرر، یعنی ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، سخنگوی فدراسیون، در مصاحبه و پیام ویدئویی رسمی اعلام کرد که گزارش حراست در همان روز به دست ریاست فدراسیون رسیده است. آقای ملک‌آبادی، رئیس محترم حراست، گردش‌کار کامل، محل اقامت، نرخ هتل‌ها، قیمت تور‌ها و اقدامات نظارتی را به‌صورت مشروح گزارش نموده و ملاحظات مربوطه را در شش بند ارائه داده است و همچنین بر تداوم پیگیری‌های بعدی تاکید کرد.

۳. ادعای «عدم پاسخگویی پس از پایان مهلت ده‌روزه» با واقعیت‌های مستند، تاریخ دقیق اعلام پاسخ (۲۲ شهریور ۱۴۰۵) و محتوای گزارش حراست کاملاً مغایرت دارد.

منبع: فدراسیون فوتبال