باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زهران ممدانی، شهردار نیویورک بار دیگر موضع خود را در مورد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل تکرار کرد و اظهار داشت که او باید در جریان سفر قریب‌الوقوعش به نیویورک برای شرکت در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل دستگیر شود.

این موضع ممدانی پس از دیدار غافلگیرکننده و دوستانه‌ای که او با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در شهر نیویورک داشت، مطرح شد. او در مصاحبه با سی‌ان‌ان، نتانیاهو را «جنایتکار جنگی و معمار نسل‌کشی وحشتناک علیه مردم فلسطین» توصیف کرد.

ممدانی افزود: «اگر دادگاه کیفری بین‌المللی تشخیص دهد که کسی به دلیل نقض این قوانین مستحق دستگیری است، ما که هستیم که بگوییم کسی باید بالاتر از این باشد؟». او تاکید کرد که همه باید در قبال این امر پاسخگو باشند.

ممدانی پیش از این اعلام کرده بود که او مسیر‌های قانونی موجود برای اجرای حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه نتانیاهو، در صورت سفر او به نیویورک، را بررسی کرده است. شهردار نیویورک توضیح داد که مقامات شهری اختیار قانونی مستقلی برای اجرای حکم ندارند و خاطرنشان کرد که دولت ترامپ این اختیار را دارد و از آن خواست تا به دادگاه کیفری بین‌المللی بپیوندد و حکم بازداشت را اجرا کند.

پیش از این روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی اعلام کرد نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل سفری کوتاه به آمریکا خواهد داشت و مدت این سفر را به دلیل نگرانی از وقوع اعتراضات علیه خود یا احتمال اقدام زهران ممدانی، برای بازداشت او در صورت حضور در این شهر کاهش داده است.

منبع: المیادین