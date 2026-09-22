باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌ها و ناامنی در یمن، ۱۲۹ هزار و ۴۳۸ نفر، معادل ۲۱ هزار و ۵۷۳ خانوار در هفت استان این کشور مجبور به ترک محل سکونت خود شده‌اند.

در بیانیه منتشرشده در وب‌سایت این سازمان آمده است: «داده‌های جدید سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان می‌دهد که ۱۲۹ هزار و ۴۳۸ نفر، معادل ۲۱ هزار و ۵۷۳ خانوار، در هفت استان یمن و در حالی که خانواده‌ها از تشدید ناامنی می‌گریزند، آواره شده‌اند.»

این سازمان اعلام کرد شمار افراد آواره همچنان در حال افزایش است. یمنی‌ها پس از رسیدن به مناطق امن‌تر نیز به دلیل کمبود حمایت با مشکلات متعددی مواجه هستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین اعلام کرد حدود ۳۱۰۰ یمنی از طریق دریای سرخ از کشور خارج شده و خود را به جیبوتی رسانده‌اند.

بر اساس این گزارش، وضعیت یمن در اوایل سپتامبر به‌طور چشمگیری تشدید شد.

همزمان با پیشروی زمینی، انصارالله حملات موشکی و پهپادی به مناطق ساحلی دریای سرخ و اطراف تعز را آغاز کرد و تلاش کرد مسیر‌های منتهی به المخا را قطع کرده و به سمت مناطقی در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب پیشروی کند.

در ۱۲ سپتامبر نیز یکی از اعضای دفتر سیاسی انصارالله در گفت‌و‌گو با تاس تأیید کرد که این جنبش عملیاتی را برای به دست گرفتن کنترل مناطقی در غرب یمن که به تنگه باب‌المندب دسترسی دارند، به پایان رسانده است.

منبع: تاس