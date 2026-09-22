تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار دوستانه برابر ازبکستان، با پرواز اختصاصی راهی تاشکند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ملیپوشان فوتبال ایران دقایقی پیش با پرواز اختصاصی تهران را به مقصد تاشکند ترک کردند تا نخستین دیدار تدارکاتی خود در این اردو را برابر تیم ملی ازبکستان برگزار کنند. ملیپوشان پس از ورود به تاشکند و استقرار در محل اقامت خود، عصر امروز نخستین جلسه تمرینیشان را در ازبکستان برگزار خواهند کرد.
تیم ملی فردا نیز یک جلسه تمرینی خواهد داشت و روز پنجشنبه در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی ازبکستان میرود.
بر اساس برنامه کادر فنی، بازیکنان روز جمعه برنامههای ریکاوری را پشت سر خواهند گذاشت و تیم ملی روز شنبه برای برگزاری دومین دیدار تدارکاتی این اردو برابر تیم ملی روسیه، تاشکند را به مقصد کازان ترک خواهد کرد.