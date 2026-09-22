باشگاه خبرنگاران جوان- فاطمه صادقی در خصوص مدال ارزشمند نقره کاتای تیمی بانوان در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار داشت: اول از همه این مدال را به جامعه کاتا تبریک می‌گویم. ما تمام تلاش و تمرکزمان را روی بخش تیمی و کسب مدال گذاشته بودیم و خوشبختانه توانستیم شرایط را به‌خوبی مدیریت کنیم. اگرچه در فینال نتیجه را واگذار کردیم، اما باید توجه داشت که ویتنام قهرمان دوره گذشته بود. ما این مدال نقره را یک گام محکم و شروعی خوب برای دوره‌های بعدی می‌دانیم تا انشاالله با حضور کاتا در رقابت‌های بعدی به مدال‌های خوش‌رنگ‌تری دست پیدا کنیم.

وی درباره عدم کسب مدال خودش در بخش انفرادی گفت:بیشتر تمرکز و انرژی من روی کاتای تیمی معطوف شده بود. در دیدار رده‌بندی برای مدال برنز میتوانستم برنده باشم، اما نشد. حدود دو سال بود در تمامی مسابقات او را شکست می‌دادم، اما طبق مصاحبه خودش، آنالیز بسیار دقیقی روی من انجام داده بود. از طرفی، چون اولین دوره‌ای بود که در بازی‌های آسیایی حضور داشتم، حریفان تجربه حضور بیشتری داشتند و طبیعتا استرس خود را بهتر مدیریت کردند.

کاپیتان تیم ملی کاتای بانوان در خصوص مسیر طی‌شده تا این افتخارآفرینی تصریح کرد: قطعا مسیری که ما طی کردیم، اتفاقی نبوده که در عرض یک یا دو ماه رقم خورده باشد. از زمانی که جناب آقای رهنما در مسابقات عربستان به کاتا سهمیه دادند، این مسیر شروع شد و در نهایت به این مدال ختم شد.

صادقی با اشاره به آینده کاتای ایران تصریح کرد: این پایان، در واقع یک آغاز است؛ آغاز حضور پررنگ کاتا در میادین بزرگ بین‌المللی و نویدبخش افتخارآفرینی‌های بیشتر برای کاراته ایران خواهد بود.