باشگاه خبرنگاران جوان - کاووس همتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تبیین روند رو به گسترش نظام شناسهدار کردن محصولات کشاورزی در استان فارس، این طرح را کلید طلایی ورود محصولات ایرانی به بازارهای بینالمللی و ارتقای توان رقابتی در تراز جهانی برشمرد.
او با اشاره به استمرار اجرای این برنامه بر اساس بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: شناسهدار کردن محصولات، فراتر از الزامات داخلی، یک پیشنیاز حیاتی برای رعایت دستورالعملهای بهداشتی کشورهای مقصد و تسهیل فرآیند صادرات است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گردهمایی بررسی ابعاد این طرح، افزود: بازارهای جهانی امروز بیش از هر زمان دیگری بر شفافیت زنجیره تأمین و قابلیت ردیابی محصول تمرکز دارند. بر این اساس، تولیدکنندگان با ثبت اطلاعات دقیق در سامانه هوشمند، علاوه بر تضمین سلامت مصرفکننده داخلی، مدارک لازم برای اثبات انطباق محصول با استانداردهای “کشاورزی خوب” (GAP) و رعایت حد مجاز باقیمانده سموم (MRL) را فراهم میآورند.
او تصریح کرد: این فرآیند علمی، امکان پایش دقیق مراحل تولید از بذر تا برداشت را میسر کرده و به خریداران بینالمللی اطمینان میدهد که محصول تولیدی، تحت نظارتهای فنی دقیق و مطابق با موازین بهداشتی و قرنطینهای سازمان جهاد کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی تولید شده است.
این مقام ارشد با یادآوری اولویتبندی اجرایی برای ۷ محصول کلیدی شامل قارچ دکمهای، گوجهفرنگی گلخانهای، سیر، سیبزمینی، زعفران، پسته و کیوی، ادامه داد: انتخاب این محصولات به دلیل سهم قابل توجه آنها در سبد صادرات غیرنفتی کشور بوده است.
همتی گفت: با نهادینه شدن این سامانه، شناسایی هویت محصول در همه نقاط مرزی و پایانههای صادراتی با سهولت بیشتری انجام میشود و این امر نقش بسزایی در کاهش چالشهای قرنطینهای و افزایش ضریب اطمینان در مراودات تجاری ایفا میکند.
این مقام مسئول ضمن دعوت از همه دستاندرکاران زنجیره تولید، بستهبندی و صادرات برای هماهنگی بیشتر با این نظام نوین، بیان کرد: دستیابی به جایگاه شایسته در بازارهای جهانی مستلزم تغییر نگرش در شیوههای سنتی و حرکت به سمت هوشمندسازی مدیریت مزارع و باغهاست.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: تحقق نهایی این اهداف، ضمن ارتقای امنیت غذایی و سلامت جامعه، زمینهساز شکوفایی اقتصادی و ارزآوری پایدار برای بخش کشاورزی استان فارس خواهد بود و در نهایت، بستری مستحکم برای حضور محصولات کشاورزی استان در بازارهای جهانی فراهم میکند.
منبع: روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس