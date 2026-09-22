باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای توسعه عدالت اجتماعی و برخورداری مناطق کمتر توسعه یافته از نعمت انرژی پایدار، آیین افتتاح و بهره‌برداری رسمی از پروژه برق‌رسانی به روستا‌های «زرسفید» و «چهل‌چشمه» با حضور دکتر مصطفی رجبی مشهدی، معاون انرژی وزارت نیرو، و جمعی از مسئولان استانی و محلی شهرستان فسا برگزار شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در این خصوص گفت: این پروژه با هدف محرومیت‌زدایی، تثبیت جمعیت روستایی و رونق بخش کشاورزی و معیشت ساکنان منطقه، از محل اعتبارات ملی «برق‌رسانی به روستا‌های بدون برق» با موفقیت اجرا و به مدار سراسری متصل شد.

حمیدرضا جلایر اعتبار هزینه شده برای این پروژه را در مجموع ۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: احجام و اقدامات فنی صورت‌گرفته در این عملیات جهادی شامل: احداث ۷.۸ کیلومتر شبکه فشار متوسط، احداث ۹۰۰ متر شبکه فشار ضعیف و نصب ۲ دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی جهت تأمین ولتاژ استاندارد و پایدار می‌شود.

جلایر تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ساکنان و خانواده‌های این دو روستا پس از سال‌ها از نعمت برق مطمئن و پایدار بهره‌مند شدند.

مصطفی رجبی مشهدی، معاون انرژی وزارت نیرو در حاشیه این مراسم با اشاره به اولویت صنعت برق در خدمات‌رسانی به مناطق محروم و دورافتاده، تأکید کرد: تأمین برق پایدار و باکیفیت برای تمامی هم‌وطنان به‌ویژه در مناطق روستایی، زمینه‌ساز توسعه پایدار، اشتغال‌زایی و شکوفایی ظرفیت‌های بومی است و وزارت نیرو با جدیت طرح‌های برق‌رسانی به روستا‌های فاقد برق را تا تحقق کامل پوشش سراسری دنبال می‌کند.

منبع: شرکت برق فارس