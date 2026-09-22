فاطمه زهرا سعیدآبادی، کاراته‌کای کرمانی تیم ملی ایران، پس از سه پیروزی پیاپی در بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا ۲۰۲۶، در دیدار نهایی وزن ۵۵- کیلوگرم بانوان به مدال نقره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فاطمه زهرا سعیدآبادی در روز سوم رقابت‌های کاراته بازی‌های آسیایی ناگویا، با عبور از سه حریف خود به فینال وزن ۵۵- کیلوگرم رسید و برای کسب طلای آسیا روی تاتامی رفت.
 
دختر کرمانی تیم ملی ابتدا «پا توروانخسای» از لائوس را شکست داد و در ادامه برابر «حافظان ماریسا» از سنگاپور و «سانیس تیارانی» از اندونزی به برتری رسید تا با سه برد متوالی، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد.

 سه برد تا فینال، یک قدم تا طلا

سعیدآبادی در مبارزه نهایی برابر «ادوئلا» از مالزی قرار گرفت و در دیداری نزدیک با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد تا با کسب مدال نقره، عنوان نایب‌قهرمانی بازی‌های آسیایی را از آن خود کند.
 
این مدال، حاصل مسیر قدرتمندی بود که دختر کاراته کرمان در ناگویا طی کرد؛ مسیری که با سه پیروزی متوالی آغاز شد و در نهایت سعیدآبادی را روی سکوی بازی‌های آسیایی نشاند.
 
سعیدآبادی حالا با مدال نقره ناگویا، نام کرمان را نیز در میان افتخارآفرینان کاراته ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی ثبت کرده است.

برچسب ها: اخبار ورزشی کرمان ، کاراته
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