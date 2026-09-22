باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی هندبال ایران در سومین دیدار خود در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر تیم ملی کره جنوبی به میدان رفت و در دیداری نزدیک و پرهیجان به تساوی ۲۶-۲۶ دست یافت.
کره جنوبی که پرافتخارترین تیم تاریخ بازیهای آسیایی به شمار میرود و در نخستین دیدار خود موفق به شکست کویت شده بود، از همان دقایق ابتدایی مقابل شاگردان نناد کلاییچ بازی نزدیکی را به نمایش گذاشت. دو تیم در طول نیمه نخست پایاپای پیش رفتند و در نهایت این نیمه با برتری ۱۴-۱۳ تیم ملی ایران به پایان رسید.
ملیپوشان ایران نیمه دوم را نیز بهتر آغاز کردند و تلاش داشتند اختلاف را افزایش دهند، اما همه چیز مساوی پیش رفت.
در ادامه، بازی بار دیگر به اوج حساسیت رسید و دو تیم در یک رقابت نزدیک، بارها جای خود را در نقش برنده و بازنده تغییر دادند. ملیپوشان جوان ایران تا ثانیههای پایانی با یک گل از حریف پیش بودند، اما در لحظات پایانی، داوران در یک صحنه مشکوک و در حالی که زمان بازی به پایان رسیده بود، یک پرتاب پنالتی به سود کره جنوبی اعلام کردند که این پرتاب در نهایت به گل تساوی تبدیل شد تا دیدار با نتیجه ۲۶-۲۶ به پایان برسد و دو تیم امتیازات این مسابقه را تقسیم کنند.
این تساوی، نخستین امتیاز تیم ملی هندبال ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا بود که با نمایش فوق العاده تیم جوان ایران برابر پرافتخارترین تیم آسیا همراه بود. شاگردان نناد کلاییچ اکنون خود را برای آخرین دیدار مرحله گروهی مقابل قزاقستان آماده میکنند.
دیدار ایران و قزاقستان فردا چهارشنبه اول مهرماه از ساعت ۰۷:۰۰ صبح برگزار خواهد شد.
تیم ملی هندبال ایران با این نفرات به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اعزام شده است:
محمد سیاوشی، محمدرضا اورعی، بهشاد فاتحیزاده، امید عنایتیجو، محمدحسین فرخی زرندی، یونس آثاری، علی حیدریان، صابر حیدری، روح الله عادلخانی، محمدمهدی بهنامنیا، علی امیر یوسفی، مهران رهنما، امیدرضا سرپوشی، علیرضا پیرزاده اهوازی، محمدرضا کاظمی و میلاد قلندری
کادر فنی و سرپرستی تیم ملی هندبال را نیز نناد کلاییچ (سرمربی)، حمید صادقشاهنشین (مربی)، فرید علیمرادی (مربی دروازهبانها)، محسن طاهری (مشاور فنی و آنالیزور)، ایرج رضایی (سرپرست) و علی بخشی (ماسور) تشکیل میدهند.