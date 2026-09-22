باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی اعلام رسمی کاخ سفید مبنی بر راهاندازی پخش زنده ۲۴ ساعته با نام «ترامپ تیوی» (Trump TV) از طریق پلتفرم یوتیوب و وبسایت رسمی کاخ سفید، فضای رسانهای، محافل سیاسی و شبکههای اجتماعی آمریکا شاهد بحث و جدل گستردهای شده است
این اعلام پس از انتشار مجموعهای از ویدئوهای تبلیغاتی از سوی حساب رسمی کاخ سفید انجام شد. در نخستین ویدئو، یک تلویزیون قدیمی در اتاقی قدیمی نمایش داده میشد که صفحه آن پر از نویز بود و برای کسری از ثانیه تصویر ترامپ روی صفحه ظاهر شد. این ویدئو با این عبارت همراه بود: «چیزی در راه است... با ما همراه باشید.»
کاخ سفید در ویدئوی دوم نیز یک خودروی پیشرفته پخش زنده را در محوطه کاخ سفید به تصویر کشید. همزمان، یک اپلیکیشن ویژه تلفن همراه نیز راهاندازی شد و از شهروندان آمریکایی خواسته شد برای دریافت مستقیم اخبار و اطلاعات دولت ترامپ، بدون واسطه رسانههای خبری، آن را دانلود کنند.
این اقدام موجی از اختلافنظر و انتقادهای شدید را در محافل سیاسی و دانشگاهی آمریکا به دنبال داشته است. برخی ناظران معتقدند راهاندازی این شبکه بیشتر اقدامی تبلیغاتی و نمایشی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی است.
این گروه معتقدند دولت ترامپ در شرایط کنونی به جای تحریک افکار عمومی با شیوههایی شبیه تبلیغات تجاری، باید افکار عمومی و جریانهای سیاسی را حول موضوعاتی معتبر و واقعی گرد آورد.
یکی از وبلاگنویسان در واکنش به راهاندازی این شبکه نوشت: «رسمی شد؛ ما در کره شمالی زندگی میکنیم؛ آمریکا نیز به دورهای پیوست که کشورها رسانههای رسمی تحت مدیریت مستقیم حاکمیت دارند.»
عبدال سید، نامزد مجلس سنای آمریکا، نیز با لحنی طعنهآمیز درباره راهاندازی این شبکه نوشت: «همه چیزی که ما میخواهیم، بنزین ارزانتر است، مرد.»
برخی کاربران نیز نسبت به احتمال استفاده دولت ترامپ از این اپلیکیشن برای ردیابی کاربران ابراز نگرانی کرده و این پرسش را مطرح کردند که آیا افکار عمومی آمریکا رسانههایی را که بهطور علنی تحت مدیریت دولت فعالیت میکنند، خواهد پذیرفت یا خیر.
در همین حال، سیاستمداران منتقد، جلوگیری رئیسجمهور آمریکا از فعالیت آزادانه رسانهها و راهاندازی رسانهای وابسته به دولت را «استبدادی آشکار در حال شکلگیری» توصیف کردند.
آنها از مردم آمریکا خواستند با مشارکت فعال در انتخابات پارلمانی که قرار است نوامبر آینده برگزار شود، آنچه را «قدرت مطلق» خواندند، محدود کنند.
منبع: الجزیره