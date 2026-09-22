زنجیره ارزش پسته با راه‌اندازی آغاز معاملات گواهی سپرده در بورس و پایانه صادراتی تکمیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی از روند اجرایی طرح توسعه فرآوری و صادرات مغز پسته و مشتقات آن و برنامه‌های مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش این محصول بازدید کرد.

 در این طرح زنجیره ارزش پسته با راه‌اندازی آغاز معاملات گواهی سپرده در بورس  و پایانه صادراتی تکمیل می‌شود. 

در این بازدید، توضیحاتی درباره طرح توسعه فرآوری و صادرات مغز پسته و مشتقات آن ارائه شد که بر اساس آن، این طرح با هدف توسعه فرآوری پسته، کاهش خام‌فروشی و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده در حال پیگیری است.

بخشی از این طرح به توسعه ظرفیت‌های فرآوری و تولید محصولاتی از جمله مغز پسته، خلال، پودر، خمیر پسته و سایر مشتقات صنعتی اختصاص دارد و در این چارچوب، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی، انبارداری و لجستیکی و همچنین پایانه صادراتی موجود در این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی پسته

در ادامه این بازدید، موضوع پذیرش انبار تخصصی پسته در بورس کالای ایران و آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی پسته نیز مطرح شد. این اقدام از جمله برنامه‌های مرتبط با توسعه ابزارهای معاملاتی و تأمین مالی در زنجیره تولید و صادرات پسته عنوان شد.

همچنین با توجه به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات، توسعه عرضه مغز پسته و مشتقات فرآوری‌شده آن به تولیدکنندگان صنایع غذایی و شیرینی و شکلات به‌عنوان یکی از بازارهای هدف این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

اختصاص ارز حاصل از صادرات پسته برای واردات کالای اساسی 

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، استفاده از ظرفیت صادرات فرآورده‌های پسته و اختصاص ارز حاصل از صادرات برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و حبوبات، در چارچوب مقررات مربوط، از دیگر محورهای مورد اشاره در این طرح است.

در این بازدید همچنین بر تسریع در تکمیل تجهیزات فرآوری، افزایش ظرفیت تولید و توسعه بازارهای صادراتی تأکید شد.

طرح توسعه فرآوری و صادرات مغز پسته و مشتقات آن با محوریت تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و صادرات پسته دنبال می‌شود و موضوعاتی همچون استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، توسعه صادرات محصولات فرآوری‌شده و افزایش ارزش افزوده این محصول از محورهای مطرح‌شده درباره آن است.

برچسب ها: صادرات پسته ، کالای اساسی
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