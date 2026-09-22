تیم ملی کبدی ایران با پیروزی سنگین ۷۶ بر ۲۳ مقابل نپال، اولین قدم خود را در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با شکوه برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کبدی مردان ایران در اولین مسابقه خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز ۳۱ شهریور از ساعت ۱۳:۰۰ برابر نپال به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۴۰ بر ۷ و در پایان ۷۶ بر ۲۳ به پیروزی برسد.

تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیم‌های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در دومین دیدارش باید فردا از ساعت ۵:۱۵ به مصاف مالزی برود.

برنامه و نتایج تیم ملی کبدی مردان در بازی‌های آسیایی ناگویا:

ایران ۷۶–۲۳ نپال ساعت ۱۳

چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵: ایران – مالزی ساعت ۰۵:۱۵

پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵: ایران - تایلند ساعت ۰۴:۰۰
ایران - پاکستان ساعت ۱۳:۰۰

تیم کبدی مردان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش

نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی، جوا‌د موسوی نسب، سامان نورمحمدی مربیان و عباد دلیری سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: تیم ملی کبدی ، ناگویا
خبرهای مرتبط
نمایش مقتدرانه کبدی پوشان زنان ایران در ناگویا؛ بنگلادش مغلوب شاگردان مازندرانی شد
راه‌یابی تیم ملی کبدی ساحلی ایران به دیدار نهایی قهرمانی جهان
اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به دومین اردوی تیم ملی کبدی زنان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر ورزش باید ثابت کند در انگلیس دختری به نام فاطمه دنیامالی ندارد/ اتفاقات عجیب‌وغریبی در فدراسیون‌ها افتاده است
من یاغی جدید فوتبال نیستم/ عاشق، طرفدار و سرباز پرسپولیس هستم
تا وقتی قلعه نویی و کادرش هستند در تیم ملی بازی نمی‌کنم!
از داشتن خالکوبی تا مشخص نبودن زمان اعزام به خدمت
استارت پرسپولیس برای تمدید قرارداد ستاره‌های سرخپوش
شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد+ فیلم اهدای مدال
پشت پرده دعوت نشدن اللهیار صیادمنش به تیم ملی چیست؟
دبیر: اگر برای یک کشتی‌گیر روادید صادر نشود به آمریکا نمی‌روم/ گردش مالی ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است + فیلم
پیروزی قاطع ایران مقابل سنگاپور /پینگ پنگ ایران در یک قدمی مدال تیمی بازی‌های آسیایی
سیل مدال‌های کاراته ایران در ناگویا؛ سعیدآبادی نقره آسیایی را به خانه برد
آخرین اخبار
اشتباه فاحش در ناگویا؛ پخش سرود کره‌شمالی به جای کره‌جنوبی در مسابقات هاکی
تیم ملی تنیس روی میز ایران حذف شد
پیام وزارت ورزش به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ پاسداشت میراث ایثار و پهلوانی
شروع طوفانی کبدی ایران در ناگویا؛ پیروزی مقتدرانه مقابل نپال
پنالتی مشکوک در ثانیه‌های پایانی؛ هندبال ایران کره را مهار کرد
نقره تاریخی کاتای بانوان؛ پایان یک مسیر و آغاز دوران درخشش کاراته ایران
مناف هاشمی نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد
هادیانی در پرش خرک بازی‌های آسیایی ناگویا سیزدهم شد
تیم ملی فوتبال ایران عازم تاشکند شد
نمایش مقتدرانه کبدی پوشان زنان ایران در ناگویا؛ بنگلادش مغلوب شاگردان مازندرانی شد
شکاف عظیم اقتصاد ورزش ایران و جهان؛ تلاش برای عبور از مرز ۱۶ میلیارد دلار
مصدومیت خاکی‌زاده دغدغه اصلی والیبال ساحلی ایران در مسیر ژاپن
پرسپولیس در دو پرونده مالی قدیمی به رأی رسید
فدراسیون فوتبال به ادعای های جنجالی درباره هزینه اردوی تیم جوانان و امید پاسخ داد
شکایت سرمربی کاراته‌پوشان ایران از «فرار حریفان» در ناگویا+فیلم
حضور استراتژیک ایران در مدیریت مسابقات سپک‌تاکرای بازی‌های آسیایی
درستکار: مسابقات جهانی جای محک زدن نیست/ تمام تیم‌های آسیا با تمام قوا در بازی های آسیایی حضور پیدا کرده‌اند + فیلم
دبیر: اگر برای یک کشتی‌گیر روادید صادر نشود به آمریکا نمی‌روم/ گردش مالی ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده است + فیلم
مراسم تشییع شهید گمنام توسط کشتی گیران در دهکده فرشتگان میناب فدراسیون کشتی + فیلم
پشت پرده دعوت نشدن اللهیار صیادمنش به تیم ملی چیست؟
تصویب برنامه‌های سالانه و بودجه ۱۴۰۵ فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مجمع عمومی
پیام تبریک و هشدار ررئیس فدراسیون کاراته از ناگویا
سیل مدال‌های کاراته ایران در ناگویا؛ سعیدآبادی نقره آسیایی را به خانه برد
پاسخ‌های نیم‌بند ژاپنی ها به انتقادات/ خبری از بحران اتوبوس‌ها در بیانیه رسمی نبود!
آغاز نبرد قایقران‌های ایران در ناگویا؛ تقویم رقابت‌های آب‌های آرام مشخص شد
وزیر کشور پاکستان: در جام جهانی طرفدار ایران بودم
واژیر: برای رسیدن به ناگویا فقط ۱۰ روز فرصت داشتم
رسیدن علی‌اصغر آسیابری به سکوی نقره در وزن ۸۴- کیلوگرم کاراته
نقره تاریخی کاتای بانوان ایران در مسابقات آسیایی
شکار طلای آسیایی؛ نعمتی قهرمان وزن ۷۵- کیلوگرم کاراته شد+ فیلم اهدای مدال