باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کبدی مردان ایران در اولین مسابقه خود از مرحله گروهی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز ۳۱ شهریور از ساعت ۱۳:۰۰ برابر نپال به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۴۰ بر ۷ و در پایان ۷۶ بر ۲۳ به پیروزی برسد.
تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیمهای پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در دومین دیدارش باید فردا از ساعت ۵:۱۵ به مصاف مالزی برود.
برنامه و نتایج تیم ملی کبدی مردان در بازیهای آسیایی ناگویا:
ایران ۷۶–۲۳ نپال ساعت ۱۳
چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵: ایران – مالزی ساعت ۰۵:۱۵
پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵: ایران - تایلند ساعت ۰۴:۰۰
ایران - پاکستان ساعت ۱۳:۰۰
تیم کبدی مردان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازیهای آسیایی حضور دارد:
فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش
نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی، جواد موسوی نسب، سامان نورمحمدی مربیان و عباد دلیری سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل میدهند.