باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی کبدی مردان ایران در اولین مسابقه خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا امروز ۳۱ شهریور از ساعت ۱۳:۰۰ برابر نپال به میدان رفت و موفق شد در نیمه با نتیجه ۴۰ بر ۷ و در پایان ۷۶ بر ۲۳ به پیروزی برسد.

تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه A با تیم‌های پاکستان، نپال، مالزی و تایلند همگروه است و در دومین دیدارش باید فردا از ساعت ۵:۱۵ به مصاف مالزی برود.

برنامه و نتایج تیم ملی کبدی مردان در بازی‌های آسیایی ناگویا:

ایران ۷۶–۲۳ نپال ساعت ۱۳

چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵: ایران – مالزی ساعت ۰۵:۱۵

پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵: ایران - تایلند ساعت ۰۴:۰۰

ایران - پاکستان ساعت ۱۳:۰۰

تیم کبدی مردان با نفرات زیر در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی حضور دارد:

فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش

نواب تازه قلعه به عنوان سرمربی، جوا‌د موسوی نسب، سامان نورمحمدی مربیان و عباد دلیری سرپرست کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.