رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به راهبرد‌های قوه قضاییه در سال‌های اخیر، گفت: پرتکرارترین و مهم‌ترین کلیدواژه قوه قضاییه، مبارزه جدی و قانونی با فساد است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور، ضمن سفر به استان خوزستان به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، در جلسه شورای قضایی استان شرکت کرد و گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر مبارزه جدی با فساد را در دستور کار خود قرار داده؛ چرا که این مهم همواره مورد تأکید قائد شهید، رهبر معظم انقلاب، رییس قوه قضاییه و مطالبه جدی و بحق مردم است.

وی راهبرد دیگر قوه قضاییه را برخورد با مخلان آسایش مردم عنوان و تصریح کرد: قوه قضاییه در برخورد با مخلان آسایش و امنیت مردم به هیچ عنوان ترحم و بخشش ندارد؛ زیرا در شرایط فعلی که مردم با صبوری، مشکلات معیشتی و اقتصادی را تحمل می‌کنند، نباید در حوزه تأمین امنیت دچار مشکل و نگرانی شوند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، تلاش و تأکید بر حمایت از تولید و جلوگیری از بروز اختلال در این امر، داشتن رأفت و اخلاق اسلامی و حمایت جدی و همه‌جانبه از دولت در اجرای مأموریت‌ها را از دیگر راهبرد‌های قوه قضاییه برشمرد.

مسجدی با بیان اینکه مسئله امنیت خط قرمز قوه قضاییه است، تأکید کرد: قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد که عده‌ای با سوءاستفاده، آرامش مردم را به هم بزنند و در حوزه امنیت برای کشور اتفاقی بیفتد، چرا که دشمن برای خدشه دار کردن انسجام و وحدت ملت بزرگ ایران برنامه‌ریزی کرده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضروت تکریم مراجعین در قوه قضاییه و تلاش برای کاهش زمان دادرسی، افزود: هر فرد در مراجعه به دستگاه قضا، باید بهترین و شایسته‌ترین خدمت را دریافت کند و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت بدون منت به آنان، یک اولویت و اصل مورد تأکید در قوه قضاییه است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین روایت و بیان قدرت و اقتدار کشور را از وظایف جدی مسئولین دانست و گفت: باید با افتخار از دستاورد‌ها و اقتدار و توانمندی کشور دفاع و جزئیات آن را برای مردم بازگو کنیم تا به واسطه آن، مردم هرچه بیشتر از قدرت و توانایی قابل توجه کشور که بعد از دو جنگ اخیر برای جهانیان نمایان شد، آگاه شوند.

در ادامه این جلسه علی دهقانی رییس کل دادگستری استان خوزستان با ارائه گزارشی از اقدامات مجموعه قضایی خوزستان در جنگ ۱۲ روزه و رمضان و حضور همه جانبه در ارایه خدمت به مردم گفت: در این ایام به منظور حفظ جان مردم با ارائه خدمت الکترونیک به مردم شریف استان، احقاق حق و اجرای عدالت لحظه‌ای متوقف نشد.

وی با قدردانی از خدمات پزشکی قانونی استان در این ایام، افزود: پزشکی قانونی در بحران‌ها با مجاهدتی خاموش و ایثارگرانه به مردم ارائه خدمت می‌کند و در طول دو جنگ اخیر حتی مشکلات ناترازی انرژی در استان، خدمت‌رسانی آنان به مردم را تعطیل نکرد.

 دهقانی خاطرنشان کرد: در این ایام تعیین هویت شهدا با سرعت و دقت و در عین حال حفظ احترام خانواده‌ها، توسط پزشکی قانونی انجام و جواز دفن آنان صادر شد.
در این جلسه دکتر فرزاد حسینی مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد پزشکی قانونی استان در سال گذشته و پنج ماهه امسال ارائه کرد.

برچسب ها: قوه قضاییه ، پزشکی قانونی
خبرهای مرتبط
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛
ثبت بیش از ۳۰۰ دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
تمرکز تمامی دستگاه‌های خدمت رسان درامر تدفین دربهشت زهرا/ شناسایی شهدا در کوتاه‌ترین زمان
رونمایی از نقشه راه بحران کشور؛ به‌زودی/ ایمن‌سازی بازار در ۴ فاز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دستگیری سارق دانشگاه تهران؛ اعتراف به ۴۰ فقره سرقت
«جان‌فدای ایران» وارد مرحله آموزش شد/ ثبت‌نام‌ها همچنان ادامه دارد
ملتی که جانفدا دارد، شکست ندارد
آموزش نظامی ۳۰۰ هزار نفر در تهران
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل پاسخی محکم به اظهارات ترامپ بود
تجلیل رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل
آخرین اخبار
تجلیل رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل
«جان‌فدای ایران» وارد مرحله آموزش شد/ ثبت‌نام‌ها همچنان ادامه دارد
آموزش نظامی ۳۰۰ هزار نفر در تهران
ملتی که جانفدا دارد، شکست ندارد
سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل پاسخی محکم به اظهارات ترامپ بود
دستگیری سارق دانشگاه تهران؛ اعتراف به ۴۰ فقره سرقت
فراخوان اعزام به دوره آموزش نظامی متعهدین خدمت آموزش و پرورش
آغاز مرحله اجرایی طرح ملی «ارمغان مهر» در سراسر کشور/ پیش‌بینی اهدای ۱۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مستعد
سرنخ جا مانده در محل سرقت؛ دستگیری سارق سریالی در غرب تهران
ساعات فعالیت مراکز معاینه فنی تهران تا ۱۵ مهر افزایش یافت
توقف فعالیت بلاگر فریبکار؛ برخورد پلیس تهران با عامل ایجاد تنش در فضای مجازی
نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه دوران سربازی اعلام شد
سرویس مدارس زیر سایه ناهماهنگی/ چرا تاکسیرانی برخورد نمی‌کند؟
افزایش ۲۰ درصدی تردد در روز اول مهر
حضور پلیس زن مقابل مدارس دخترانه
آغاز ثبت‌نام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت از ۴ مهرماه
تأکید معاون رئیس جمهور بر نقش دانایی و مهارت آموزی دانش‌آموزان
تمهیدات ویژه سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران برای فصل بازگشایی مدارس و دانشگاه ها
جنایت جنگی رژیم را در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم
شبی که خدا نخواست کبری اعدام شود
قرارگاه مردمی ایران پیروز عبور از بوروکراسی اداری و میدان‌داری خودجوش شهروندان
صدور کیفرخواست پرونده انفجار پیجرها در لبنان که منتهی به مجروح شدن سفیر ایران شد
قهرمانان فردا، همین‌جا تربیت می‌شوند
ترافیک شهری تحت تأثیر بازگشایی مدارس/ پلیس در اطراف ۶۰۰ مدرسه حاشیه راه‌ها حضور دارد
ثبت درخواست ۱۷ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز برای سرویس مدارس