باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور، ضمن سفر به استان خوزستان به نمایندگی از رییس قوه قضاییه، در جلسه شورای قضایی استان شرکت کرد و گفت: قوه قضاییه در سال‌های اخیر مبارزه جدی با فساد را در دستور کار خود قرار داده؛ چرا که این مهم همواره مورد تأکید قائد شهید، رهبر معظم انقلاب، رییس قوه قضاییه و مطالبه جدی و بحق مردم است.

وی راهبرد دیگر قوه قضاییه را برخورد با مخلان آسایش مردم عنوان و تصریح کرد: قوه قضاییه در برخورد با مخلان آسایش و امنیت مردم به هیچ عنوان ترحم و بخشش ندارد؛ زیرا در شرایط فعلی که مردم با صبوری، مشکلات معیشتی و اقتصادی را تحمل می‌کنند، نباید در حوزه تأمین امنیت دچار مشکل و نگرانی شوند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، تلاش و تأکید بر حمایت از تولید و جلوگیری از بروز اختلال در این امر، داشتن رأفت و اخلاق اسلامی و حمایت جدی و همه‌جانبه از دولت در اجرای مأموریت‌ها را از دیگر راهبرد‌های قوه قضاییه برشمرد.

مسجدی با بیان اینکه مسئله امنیت خط قرمز قوه قضاییه است، تأکید کرد: قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد که عده‌ای با سوءاستفاده، آرامش مردم را به هم بزنند و در حوزه امنیت برای کشور اتفاقی بیفتد، چرا که دشمن برای خدشه دار کردن انسجام و وحدت ملت بزرگ ایران برنامه‌ریزی کرده‌است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضروت تکریم مراجعین در قوه قضاییه و تلاش برای کاهش زمان دادرسی، افزود: هر فرد در مراجعه به دستگاه قضا، باید بهترین و شایسته‌ترین خدمت را دریافت کند و تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت بدون منت به آنان، یک اولویت و اصل مورد تأکید در قوه قضاییه است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین روایت و بیان قدرت و اقتدار کشور را از وظایف جدی مسئولین دانست و گفت: باید با افتخار از دستاورد‌ها و اقتدار و توانمندی کشور دفاع و جزئیات آن را برای مردم بازگو کنیم تا به واسطه آن، مردم هرچه بیشتر از قدرت و توانایی قابل توجه کشور که بعد از دو جنگ اخیر برای جهانیان نمایان شد، آگاه شوند.

در ادامه این جلسه علی دهقانی رییس کل دادگستری استان خوزستان با ارائه گزارشی از اقدامات مجموعه قضایی خوزستان در جنگ ۱۲ روزه و رمضان و حضور همه جانبه در ارایه خدمت به مردم گفت: در این ایام به منظور حفظ جان مردم با ارائه خدمت الکترونیک به مردم شریف استان، احقاق حق و اجرای عدالت لحظه‌ای متوقف نشد.

وی با قدردانی از خدمات پزشکی قانونی استان در این ایام، افزود: پزشکی قانونی در بحران‌ها با مجاهدتی خاموش و ایثارگرانه به مردم ارائه خدمت می‌کند و در طول دو جنگ اخیر حتی مشکلات ناترازی انرژی در استان، خدمت‌رسانی آنان به مردم را تعطیل نکرد.

دهقانی خاطرنشان کرد: در این ایام تعیین هویت شهدا با سرعت و دقت و در عین حال حفظ احترام خانواده‌ها، توسط پزشکی قانونی انجام و جواز دفن آنان صادر شد.

در این جلسه دکتر فرزاد حسینی مدیرکل پزشکی قانونی استان نیز گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد پزشکی قانونی استان در سال گذشته و پنج ماهه امسال ارائه کرد.