سخنگوی کرملین، با تأکید بر ضرورت اصلاح شورای امنیت سازمان ملل، از گسترش اعضای دائم این شورا حمایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز سه‌شنبه اعلام کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد «قطعاً باید اصلاح شود».

پسکوف در واکنش به اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مبنی بر اینکه حق وتو در شورای امنیت باید لغو شود، گفت حق وتو «عنصری بسیار مهم برای ساختار کلی سازمان ملل» است و مسکو همچنان به این اصل پایبند است.

وی همچنین خواستار گسترش اعضای دائم شورای امنیت «بدون هیچ تردیدی» شد و افزود: «کشور‌ها یا شاید حتی موجودیت‌های بین‌دولتی متعددی پدید آمده‌اند که قطعاً باید در شورای امنیت صاحب صدا باشند.»

روسیه: توافق درباره گرینلند مسئله آمریکا و دانمارک است

دیمیتری پسکوف درباره موضوع گرینلند و توافق احتمالی میان آمریکا، دانمارک و مقام‌های این جزیره گفت این مسئله «موضوع کشور‌های مربوطه» است.

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از توافق با کپنهاگ درباره گرینلند خبر داده و مدعی شده بود این توافق کنترل دائمی آمریکا بر «امنیت و همه نیاز‌های دیگر» این جزیره را فراهم می‌کند و «هیچ هزینه‌ای برای آمریکا» نخواهد داشت.

مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، نیز از این توافق استقبال کرده و آن را برای همه طرف‌ها مفید دانسته است.

قرار است این توافق روز سه‌شنبه و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به امضا برسد.

منبع: تاس