وزارت ورزش و جوانان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و تجلیل از نقش قهرمانان و شهدای ورزشکار تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت ورزش و جوانان، هفته دفاع مقدس را یادآور حماسه ملتی دانست که در دفاع از ایران، جلوه‌هایی ماندگار از ایثار، جوانمردی و پهلوانی را به نمایش گذاشتند و با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای ورزشکار، بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و مرام پهلوانی تأکید کرد.

متن پیام وزارت ورزش و جوانان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دفاع مقدس، نخستین آزمون بزرگ ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و عزت این سرزمین بود؛ آزمونی که در آن، ایرانیان فارغ از هر عنوان و جایگاه، در کنار یکدیگر ایستادند و تصویری ماندگار از همبستگی، ایثار و جوانمردی را در تاریخ این سرزمین ثبت کردند.

آنچه از آن روز‌های دشوار برای نسل‌های امروز به یادگار مانده، روایت انسان‌هایی است که در لحظه انتخاب، از خویش گذشتند و برای دفاع از مردم و میهن، بزرگ‌ترین سرمایه وجودی خود، یعنی جانشان را، تقدیم کردند. شهیدان، بی‌تردید، بزرگ‌ترین سخاوتمندان جامعه بشری‌اند؛ چرا که چیزی فراتر از جان خویش برای بخشیدن نداشتند و آن را در راهی نهادند که به باور آنان، عزت و امنیت یک ملت به آن گره خورده بود. از همین روست که نام و یاد آنان در بلندای مفهوم پهلوانی و جوانمردی این سرزمین جای می‌گیرد.

جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی نیز در آن روز‌های سرنوشت‌ساز، تنها در میدان مسابقه به دنبال افتخارآفرینی نبود. قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان و جوانان ورزشکار، هر جا که نیاز بود، در کنار مردم و رزمندگان قرار گرفتند؛ برخی راهی جبهه‌ها شدند، برخی در پشتیبانی از جبهه و مردم نقش‌آفرینی کردند و جمعی نیز در این مسیر به شهادت رسیدند.

شهدای ورزشکار، نمونه‌ای روشن از پیوند قهرمانی و پهلوانی‌اند؛ قهرمانانی که نشان دادند ارزش انسان تنها به مدال و عنوان نیست و بلندترین سکوی افتخار، جایی است که انسان برای دفاع از حقیقت، مردم و میهن، از همه داشته‌های خود می‌گذرد. یاد این عزیزان، بخشی ماندگار از تاریخ ورزش ایران و میراثی ارزشمند برای نسل جوان امروز است.

در این مناسبت، یاد و نام تمامی شهدای والامقام دفاع مقدس را گرامی می‌داریم و در برابر صبر و استقامت جانبازان سرافراز و آزادگان عزیز، که سال‌های دشوار مجاهدت و رنج را با سربلندی پشت سر گذاشتند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. همچنین ادای احترام به خانواده‌های معظم شهدا، ادای احترام به بزرگوارانی است که با صبوری و نجابت، بهای سنگین ایستادگی را پرداختند و در این حماسه ملی، سهمی به بزرگی تمام آنچه از دست دادند، بر عهده داشتند.

امروز، پاسداشت دفاع مقدس تنها در به یاد آوردن گذشته خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در حفظ و انتقال ارزش‌هایی است که آن روز‌ها معنا یافت: مسئولیت‌پذیری، فداکاری، اخلاق، همدلی و مرام پهلوانی. جامعه ورزش و جوانان، به اعتبار پیوند دیرینه خود با فرهنگ پهلوانی، می‌تواند و باید راوی این ارزش‌ها برای نسل امروز و فردا باشد.

با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره همه شهیدان والامقام، به‌ویژه شهدای ورزشکار، و نیز ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز را گرامی می‌داریم و به خانواده‌های معظم شهدا و همه کسانی که برای سربلندی و امنیت ایران عزیز ایستادند، ادای احترام می‌کنیم.

نام شهیدان بر بلندای تاریخ این سرزمین خواهد ماند و مرام پهلوانی آنان، چراغی برای نسل‌هایی خواهد بود که ایران را دوست دارند و سربلندی آن را آرزو می‌کنند.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزارت ورزش و جوانان
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