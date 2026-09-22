باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - در حاشیه رونمایی از ۴ دستگاه خودروی کتابخانه عمومی سیار، امیرحسین علیزاده و مسیح تمیزی‌فر به عنوان مروجان کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از فعالیت خود در نهاد و علاقه به کتاب خواندن گفتند.

علیزاده گفت: سه سال است در کتابخانه‌های سراسری عضو هستم و قرار است به عنوان مروج کتابخوانی در کتابخانه‌های سیار مشغول شوم. مشوق اصلی‌ام برای کتاب خواندن خواهرم است، که مرا به کتابخوانی تشویق کرد. فعالیت ما در استان تهران است، ولی سایر خودرو‌های سیار به استان‌های همدان، کرمان، گیلان و هرمزگان اعزام می‌شوند.

تمیزی‌فر نیز بیان کرد: من یکسال است که عضو کتابخانه‌ها شده‌ام و به عنوان سفیر کتاب از آکادمی ترویج خواندن در نهاد کتابخانه‌های عمومی فعالیت می‌کنم و در کتابخانه‌های مختلف اجرا‌های مختلف دارم. کتابخانه هم مکان مناسبی برای درس خواندن است، هم می‌توان فعالیت‌های مختلف اجتماعی - فرهنگی در آن انجام داد.

او ادامه داد: توصیه‌ام به هم‌سن و سالانم که این روز‌ها غرق شبکه‌های اجتماعی هستند این است که سری به کتابخانه‌ها بزنند. چون کتابخانه فضایی است که همه می‌توانند در آن فعالیت داشته باشند. من هم وقتی عضو کتابخانه شدم و حال و هوای کتاب خواندن را دیدم، دیدگاهم تغییر کرد.