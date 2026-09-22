مجلس بزرگداشت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی از مراجع عظام تقلید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  -دفتر آیت الله شبیری زنجانی اعلام کرد: مجلس بزرگداشت آیت الله شبیری زنجانی از طرف رهبر معظم انقلاب (حفظه‌الله) چهارشنبه پس از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) برگزار می‌شود.

پیکر مطهر آیت‌الله سید موسی شبیری‌زنجانی(ره) فردا چهارشنبه از میدان جهاد، مسجد مدرسه عالی امام خمینی(ره) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تشییع خواهد شد.

آیت‌الله سید موسی شُبیری زَنجانی (زاده ۱۳۰۶ش)، از مراجع تقلید و از استادان درس خارج فقه و خارج اصول در قم بود.

ایشان یکی از هفت فقیهی که پس از درگذشت محمدعلی اراکی، از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جایز التقلید و واجد شرایط مرجعیت معرفی شد.

این مرجع تقلید در قم و نجف به تحصیل پرداخت و در درس سید حسین طباطبایی بروجردی، سید ابوالقاسم خویی و سید محمد محقق داماد حاضر می‌شد.

روح بلند این مرجع تقلید بامداد روز دوشنبه ۳۰ شهریورماه به ملکوت اعلی پیوست.

برچسب ها: مراجع تقلید ، آیت الله شبیری زنجانی
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