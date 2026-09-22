فرماندار کالیفرنیا با هشدار درباره افزایش خطر بارندگی شدید، سیل و رانش زمین ناشی از تقویت پدیده ال نینو، در این ایالت وضعیت اضطراری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ایالت کالیفرنیای آمریکا به دلیل خطر وقوع طوفانهای سهمگین ناشی از پدیده آب و هوایی ال نینو، وضعیت اضطراری اعلام کردند.
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، در بیانیهای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «من وضعیت اضطراری اعلام میکنم تا منابع ایالتی را برای آمادگی در برابر زمستانی تاریخی در کالیفرنیا به دلیل پدیده ال نینو گردآوری کنم.»
او افزود: «با افزایش خطر بارندگی شدید، سیل و رانش زمین در ماههای آینده، ما در حال آغاز یک تلاش جامع ایالتی برای محافظت از ساکنان کالیفرنیا هستیم.»
افزایش قدرت پدیده آب و هوایی ال نینو احتمالا منجر به طوفانهای شدید خواهد شد که به طور بالقوه بارانهای سنگین و بادهای قوی را برای کالیفرنیا و برف را برای کوهستانها به ارمغان میآورد.
ال نینو همچنین میتواند امواج بلندی ایجاد کند که ممکن است باعث سیل، رانش زمین و جریانهای گل و لای شود. این موارد میتوانند به مناطق ساحلی آسیب رسانده و شبکههای برق را مختل کنند.
ال نینو یک پدیده طبیعی است که در آن دمای اقیانوس آرام گرمسیری به سطوح غیرطبیعی افزایش مییابد. این امر میتواند منجر به تغییراتی در الگوهای دما و بارندگی شود.
برزیل یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را از پدیده ال نینو دیده است، به طوری که مناطق شمالی و آمازون با خشکسالی و موج گرمای شدید مواجه هستند، در حالی که مناطق جنوبی بارانهای شدید و سیل را تجربه میکنند.
منبع: آر تی