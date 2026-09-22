رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در کارگاه آموزشی مفاهیم بیمه کشاورزی گفت: مقدمات لازم برای کشت پاییزه در گلستان فراهم شده و در آمادگی کامل هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - ابراهیم هزارجریبی گفت: با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی برای بارش‌های سیلابی در فصل پیش رو از کشاورزان می خواهیم محصولات کشاورزی خود را بیمه کنند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور نیز گفت: جریمه تاخیر بابت پرداخت مطالبات گندمکاران در کمیته‌های کارشناسی بررسی و تصویب شد، این یعنی اگر دولت بنا به هر دلیلی نتواند مطالبات گندمکاران را به موقع پرداخت کند باید به کشاورزان جریمه تاخیر پرداخت کند.

ایمانی ادامه داد:امسال در بودجه سنواتی سهم دولت در ببمه به ۱۳ هزار میلیارد افزایش یافته است و دولت در تلاش است این رقم را افزایش دهد تا بیمه در زمینه جبران خسارات مبلغ بیشتری پرداخت کند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران کشور افزود:بر اساس مصوبه هیات دولت حمایت بیمه‌ای دولت شامل ۱۷ محصول می‌شود و این هفده محصول کشاورزی به صورت خودکار و بدون مراجعه کشاورزان بیمه می‌شود.

ناوی دوست رییس صندوق بیمه کشاورزی گلستان هم گفت: اگر کشاورزان خواستار دریافت خسارت بیشتری هستند برای بیمه تکمیلی اقدام کنند تا در صورت خسارت‌های احتمالی بیشتر حمایت شوند.

او افزود: در سال ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ در گلستان هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم.

برچسب ها: بیمه محصولات کشاورزی ، جهاد کشاورزی
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