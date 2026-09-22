باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، روز دوشنبه خواستار ازسرگیری مذاکرات میان آمریکا و ایران با هدف پایان دادن به درگیریهای جاری در خاورمیانه شد.
موتگی این اظهارات را در دیدار با محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک مطرح کرد.
وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد اسحاق دار در این دیدار گفت اسلامآباد همچنان امیدوار است مذاکرات میان آمریکا و ایران به حلوفصل این بحران منجر شود.
بر اساس بیانیه این وزارتخانه، موتگی ضمن ابراز «نگرانی جدی از تداوم تنشهای نظامی»، بر اهمیت کاهش هرچه سریعتر تنشها و «ازسرگیری مذاکرات میان ایالات متحده و ایران» تأکید کرد.
مذاکرات دو کشور طی هفتههای اخیر بر سر توافقی برای محدود کردن برنامه هستهای ایران و بازگشایی تنگه هرمز متوقف شده است.
وزیر امور خارجه ژاپن همچنین تأکید کرد که «تضمین کشتیرانی آزاد و ایمن در تنگه هرمز بدون تحمیل هزینههای اضافی، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.»
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه پاکستان، دار و موتگی ابراز امیدواری کردند که همه طرفها به گفتوگو بازگردند و اجرای تفاهمنامه اسلامآباد را دنبال کنند.
دو طرف همچنین درباره پیامدهای وضعیت کنونی بر تأمین انرژی، زنجیرههای تأمین و اقتصاد جهانی تبادل نظر کردند.
وزارت امور خارجه ژاپن اعلام کرد موتگی در این دیدار از تلاشهای پاکستان برای میانجیگری در این درگیری قدردانی کرد؛ درگیریای که با تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه آغاز شد.
تنگه هرمز که یکی از مسیرهای مهم تجارت جهانی به شمار میرود، در پی این درگیری عملاً مسدود شده و این وضعیت به اختلال در بازارهای بینالمللی انرژی منجر شده است.
منبع: آناتولی