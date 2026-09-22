رئیس مجلس گفت: امروز در جنگ ترکیبی، اقتصادی، نظامی، دیپلماسی و ... هرگز تسلیم نشده و کشور را تعطیل نمی‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم پاسداشت پیشکسوتان دفاع مقدس، با اشاره به فرارسیدن هفته‌ی دفاع مقدس بیان کرد: امسال اولین سالی است که فرمانده‌مان کنارمان نیست؛ اگر درایت و آینده‌نگری آقای شهید نبود، شاید الان فرهنگ دفاع مقدس این‌طور به کمک کشور نمی‌آمد.

وی افزود: در سال‌هایی از دفاع مقدس حتی به ما سیم خاردار نمی‌فروختند و آتش توپ‌خانه‌های ما تا ۱۴-۱۵ کیلومتر آن‌طرف‌تر نمی‌رفت در حالی که گلوله‌های توپ هم جیره‌بندی بود، اما این فرهنگ باعث شد امروز به جایی برسیم که هر نقطه‌ای را بخواهیم با موشک‌هایمان بدون محدودیت، مورد هدف قرار دهیم.

رئیس مجلس خاطر نشان کرد: امروز در جنگ ترکیبی، اقتصادی، نظامی، دیپلماسی و ... ما هرگز تسلیم نمی‌شویم و کشور را تعطیل نمی‌کنیم و با قدرت پاسخ خواهیم داد. همان‌طور که تاکنون پاسخ دادیم و دشمن را در همه عرصه‌ها عاجز کردیم.

‌ترامپ نمی‌تواند قدرت خود را به ایران تحمیل کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ترامپ با یک تمدن تاریخی و یک مقاومت ملی و دینی مواجه است؛ او باید بداند که نمی‌تواند قدرت خود را به ملت ایران و نیرو‌های مسلح تحمیل کند.

رئیس مجلس گفت: امامین انقلاب و حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز فرهنگ غنی دفاع را نهادینه کردند و ما استوار در برابر جنگ ترکیبی، نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای دشمن ایستاده‌ایم و محکم در میدان حضور داریم.

قالیباف با تأکید بر اینکه نه کشور را تعطیل می‌کنیم و نه هرگز تسلیم می‌شویم، خاطر نشان کرد: کشور قدرت بازدارندگی پایدار دارد و می‌توانیم در برابر آنان بایستیم. دشمن بداند مذاکره نیز یک میدان مبارزه است؛ دیپلماسی تسلیم نیست، بلکه تبدیل قدرت میدان به دستاورد سیاسی است.

منبع: تسنیم

برچسب ها: جنگ ترکیبی ، محمدباقر قالیباف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۵ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
فعلا که تجاوز به حریم هوایی کشور عزیزمون ، با چندین پهپاد ، توهین و تهدید و تحریم‌های جدید ترامپ را بی پاسخ گذاشتید . برای تورم و گره کور اقتصادی میگید شرایط جنگی است ولی در پاسخ به دشمن کثیف و متجاوز شرایط جنگی نیست ؟؟؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
قبض برق خونه مون یکم پیش اومد ۵۵۱۷۰۰۰. تومن با اینکه روزی دو ساعتم برقا قط میشد دختروم سری پرداخت ش کردیم دختروم
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
حملات نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به کشورمان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
همیشه یکی به نعل زدی یکی به میخ
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۳۱ شهريور ۱۴۰۵
مشکل اصلی ما تنها با آمریکا و متحدانش نیست، بلکه 50 درصد فقط با خیانتکاران داخلی کشور است
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