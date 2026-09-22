رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر آموزش و پیشگیری برای کاهش تخلفات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف و در برابر تهدیدها با ایستادگی از امنیت و تمامیت کشور دفاع کرده‌اند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، صیانت از نیروهای مسلح و پیشگیری از وقوع جرم را از محورهای اصلی فعالیت این سازمان دانست و گفت رویکرد دستگاه قضایی نظامی ابتدا بر اصلاح و پیشگیری و در مرحله بعد بر برخورد قاطع و بازدارنده استوار است.

وی بر ضرورت توجه به سلامت و صیانت از نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: آموزش نیروها و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه می‌تواند سطح آگاهی را افزایش داده و زمینه کاهش تخلفات را فراهم کند و به همین دلیل این موضوع در اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به وضعیت تخلفات در این مجموعه گفت: نرخ بزهکاری و تخلف در نیروهای مسلح پایین است و در استان یزد نیز این میزان از میانگین کشوری کمتر گزارش شده است.

در ادامه این مراسم، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یزد، با قدردانی از مردم و نیروهای مسلح، حفظ نظام جمهوری اسلامی و خدمت به مردم را از مهم‌ترین مأموریت‌ها عنوان کرد و بر حفظ وحدت و عزت جامعه تأکید داشت.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز با تقدیر از نیروهای مسلح در تأمین امنیت و آرامش مردم، بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، نیز همزمان با هفته دفاع مقدس بر ایستادگی در برابر ظلم و ستم تأکید کرد.

در پایان این مراسم، علیرضا شیخ‌علی به‌عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد معرفی و از خدمات غلامعلی دهشیری، رئیس پیشین این سازمان، قدردانی شد.

پیش از برگزاری مراسم نیز پورخاقان با حضور در گلزار شهدای خلدبرین یزد، به مقام شهدا ادای احترام کرد.

منبع تسنیم 

برچسب ها: سازمان قضایی ، نیروهای مسلح
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