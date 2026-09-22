رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر آموزش و پیشگیری برای کاهش تخلفات تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دورههای مختلف و در برابر تهدیدها با ایستادگی از امنیت و تمامیت کشور دفاع کردهاند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، صیانت از نیروهای مسلح و پیشگیری از وقوع جرم را از محورهای اصلی فعالیت این سازمان دانست و گفت رویکرد دستگاه قضایی نظامی ابتدا بر اصلاح و پیشگیری و در مرحله بعد بر برخورد قاطع و بازدارنده استوار است.
وی بر ضرورت توجه به سلامت و صیانت از نیروهای مسلح تأکید کرد و افزود: آموزش نیروها و اجرای برنامههای پیشگیرانه میتواند سطح آگاهی را افزایش داده و زمینه کاهش تخلفات را فراهم کند و به همین دلیل این موضوع در اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور با اشاره به وضعیت تخلفات در این مجموعه گفت: نرخ بزهکاری و تخلف در نیروهای مسلح پایین است و در استان یزد نیز این میزان از میانگین کشوری کمتر گزارش شده است.
در ادامه این مراسم، آیتالله ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، با قدردانی از مردم و نیروهای مسلح، حفظ نظام جمهوری اسلامی و خدمت به مردم را از مهمترین مأموریتها عنوان کرد و بر حفظ وحدت و عزت جامعه تأکید داشت.
محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز با تقدیر از نیروهای مسلح در تأمین امنیت و آرامش مردم، بر ضرورت خدمترسانی صادقانه تأکید کرد.
حجتالاسلام حسین طهماسبی، رئیس کل دادگستری استان یزد، نیز همزمان با هفته دفاع مقدس بر ایستادگی در برابر ظلم و ستم تأکید کرد.
در پایان این مراسم، علیرضا شیخعلی بهعنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد معرفی و از خدمات غلامعلی دهشیری، رئیس پیشین این سازمان، قدردانی شد.
پیش از برگزاری مراسم نیز پورخاقان با حضور در گلزار شهدای خلدبرین یزد، به مقام شهدا ادای احترام کرد.
منبع تسنیم