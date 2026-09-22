معاون وزیر ورزش و جوانان برای دومین بار متوالی به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ اجلاس جهانی کبدی در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد و سید مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان برای دومین بار به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی کبدی انتخاب شد.

هاشمی پیش از این نیز عهده‌دار این کرسی بین‌المللی بود و انتخاب دوباره او موجب تداوم حضور ایران در هیئت رئیسه فدراسیون جهانی کبدی خواهد شد. حفظ این کرسی بین‌المللی در راستای سیاست‌های کلان مدیریت ورزش کشور برای تقویت جایگاه ایران در ساختار مدیریتی کبدی جهان صورت گرفته است.