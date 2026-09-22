باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس، شبکه‌های نمایش، افق و تهران با پخش مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی، به بازخوانی رویداد‌ها و حماسه‌های سال‌های دفاع مقدس می‌پردازند.

این فیلم‌ها با محوریت موضوعاتی همچون ایثار و فداکاری رزمندگان، مقاومت، حماسه و رشادت‌های دوران دفاع مقدس، بخشی از روایت سینمای ایران از این دوره را به مخاطبان ارائه می‌کنند.

آثار سینمایی «سجده بر آب»، «الماس بنفش»، «فرار مرگبار»، «حماسه مجنون»، «پایگاه جهنمی»، «پاتک»، «پرواز در نهایت»، «آسمان غرب»، «منصور»، «خودکار عطری»، «صیاد»، «غریب»، «آبادان یازده ۶۰»، «موقعیت مهدی»، «خدای جنگ»، «تک تیرانداز»، «کانی مانگا»، «آپاراتچی»، «مهاجر»، «موقعیت مهدی»، «جنگ نفت کش ها»، «خدای جنگ»، «عقاب‌ها»، «ویلایی‌ها»، «رنجر»، «تک تیرانداز»، «راه افتخار»، «۲۳ نفر»، «دکل» و «ایستاده در غبار»؛ از سه شنبه ۳۱ شهریور تا دوشنبه ۶ مهر از شبکه‌های نمایش، افق و تهران پخش می‌شوند.

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «سجده بر آب» به کارگردانی «حمید خیرالدین»، سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: امیر که خبرنگار و عکاس است، بر اثر انفجار بمب در مراسم عروسی دچار تشنج شده و به بیمارستان انتقال داده می‌شود؛ ستاره، نامزدش، می‌داند که او به مرور بینایی خود را از دست خواهد داد. با این حال حاضر است با او ازدواج کند. ستاره تلاش می‌کند تا امیر را برای شرایط آینده زندگی آماده کند. در همین هنگام حبیب برادر ستاره نیز مجروح می‌شود و به تهران باز می‌گردد و ...

علی دهکردی، پریوش نظریه، غلامرضا علی اکبری، افسانه ناصری، محمدعلی سلیمان تاش و جمشید گرگین در فیلم سینمایی «سجده بر آب» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «الماس بنفش» به کارگردانی «رحیم رحیمی پور»، چهارشنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: در کشاکش جنگ ایران و عراق سه گروه از رزمندگان برای تصرف تپه‌ای با موقعیت استراتژیک که در اختیار ارتش عراق است، وارد عمل می‌شوند. اعضای دو گروه بر اثر بمباران شیمیایی کشته می‌شوند؛ اما گروه سوم، تحت فرماندهی فردی به نام حاج حسین ...

جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، محمدهادی قمیشی، ناصر عرفانیان و مصطفی لاجوردی در فیلم سینمایی «الماس بنفش» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «فرار مرگبار» به کارگردانی «تورج منصوری»، پنج شنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رضا پس از عملیات شناسایی، اسیر دشمن می‌شود و تحت شکنجه قرار می‌گیرد. سپس او را به زندان می‌فرستند. در این زندان، زندانیان را تحت آزمایش میکروبی قرار می‌دهند. رسول که یک پزشک کرد و هم سلول رضا است، او را معالجه می‌کند. آن دو در شرایط خاصی موفق به فرار می‌شوند و از راه کویر به کردستان عراق می‌روند و.

داریوش ارجمند، فریبرز عرب نیا، ژاله صامتی، محمد صادقی و حسین خانی بیک در فیلم سینمایی «فرار مرگبار» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

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فیلم سینمایی «حماسه مجنون» به کارگردانی «جمال شورجه»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: پس از تصرف شهر مهران توسط نیرو‌های عراقی، قرار بر این می‌شود که حاج احمد امین با به راه اندازی جنگ‌های غافلگیرانه در یکی از محور‌های جزایر مجنون توجه نظامیان رژیم بعث را جلب کند. رضا، معاون حاج احمد، که از نقشه بی اطلاع است، به دلیل حضور وسیع نیرو‌های رژیم بعث با حاج احمد و نیرو‌های تبلیغاتی درگیر می‌شود. پس از حمله نظامیان رژیم بعث عراق و شهید و مجروح شدن عده‌ای از رزمندگان، رضا به نشانه اعتراض به فرماندهی حاج احمد به مقر فرماندهی می‌رود. یک نظامی عراقی طرفدار جمهوری اسلامی خود را به حاج احمد می‌رساند و از حمله قریب‌الوقوع عراقی‌ها خبر می‌دهد. رضا در مقر فرماندهی خبر آزادسازی مهران را می‌شنود و دلیل فعالیت تبلیغاتی و جنگ‌های روانی حاج احمد را درمی یابد. همزمان با حمله رژیم بعث رضا با گروهی رزمنده به خط مقدم بازمی‌گردد؛ اما ...

جهانبخش سلطانی، جعفر دهقان، سیدجواد هاشمی، حسن عباسی و علی درخشی در فیلم سینمایی «حماسه مجنون» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» به کارگردانی «اکبر صادقی»، شنبه ۴ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: دشمن در خاک خود پایگاهی قدرتمند ساخته است. خبر به ستاد عملیاتی نیروی دریایی می‌رسد و یک تیم چهار نفری از گردان تکاوران نیروی دریایی به فرماندهی ستوان بای انتخاب می‌شوند تا با نفوذ به خاک دشمن پایگاه جهمنی را منهدم کنند که ...

فرامرز قریبیان، جمشید هاشم پور و کاظم افرند نیا در فیلم سینمایی «پایگاه جهنمی» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «پاتک» به کارگردانی «علی اصغر شادروان»، یک شنبه ۵ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: یک سرگرد ارتش به همراه افرادش که پسرش نیز در میان آنهاست، به مأموریت انفجار پل الخلیل در خاک عراق می‌روند. اما حین عملیات، پسر سرگرد به شهادت می‌رسد و او به همراه افرادش به اسارت نیرو‌های عراقی درمی آیند. در بازداشتگاه، سرگرد تظاهر به همکاری با عراقی‌ها می‌کند و از این طریق موفق می‌شود به همراه سه تن دیگر از اسیران، نظر فرمانده بازداشتگاه را نسبت به ضبط یک مصاحبه تلویزیونی جلب کند. اما هنگامی که آنها توسط نیرو‌های عراقی به محل مصاحبه برده می‌شوند، به فرمان سرگرد، عراقی‌ها را خلع سلاح و به قتل می‌رسانند. سرگرد اسامی شهدای بازداشتگاه را به دکتر ـ یکی از سه همراهش ـ می‌دهد تا به ایران ببرد و خود به همراه دو تن دیگر برای به پایان رساندن مأموریت قبلی ـ انفجار پل الخلیل ـ راهی می‌شود. هنگام کار گذاشتن مواد منفجره‌ای که آنها از یک گروه گشتی عراقی به دست آورده‌اند، فرمانده بازداشتگاه با افرادش سرمی رسند و با آنها درگیر می‌شوند. دکتر نیز که صدای گلوله را شنیده، از نیمه راه بازمی‌گردد و ...

رضا صفایی پور، فتحعلی اویسی و مریلا زارعی در فیلم سینمایی «پاتک» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «پرواز در نهایت» به کارگردانی «محمدمهدی عسگرپور»، دوشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد در خط مقدم جبهه زخمی و به تهران منتقل می‌شود. او و خانواده اش از سرنوشت مهدی، فرزند کوچک‌تر خانواده، که در لحظه زخمی شدن محمد در محاصره دشمن قرار گرفته بوده، بی اطلاع هستند. محمد پس از بهبودی به جبهه باز می‌گردد تا برادرش را پیدا کند. او این بار با ماجرا‌های تازه‌ای رو برو می‌شود و.

غلامرضا علی اکبری، سید حسین سجادپور، محسن زنگنه، لطفعلی سید کوثری نژاد، اردشیر طلوعی، سیدعلی موسوی، علی اصولی زاده، سید علی حسینی و داود رسولیان در فیلم سینمایی «پرواز در نهایت» بازی کرده‌اند.

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**** شبکه تهران سیما

فیلم سینمایی «آسمان غرب» به کارگردانی «محمد عسگری»، سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «آسمان غرب» روایتی از روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ است؛ زمانی که ارتش در زمان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر در حال عقب‌نشینی از برخی مواضع دفاعی است. در میانه این شرایط، خلبانان شجاع هوانیروز به فرماندهی شهید علی‌اکبر شیرودی داوطلبانه وارد میدان نبرد می‌شوند، و با رشادت و ابتکار عمل، سدّی برابر پیشروی دشمن بعثی ایجاد می‌کنند و ...

میلاد کی‌مرام، امیر حسین آرمان، نادر فلاح، آرمین رحیمیان، کریم امینی، روح الله زمانی، محمد رضا صولتی، پیام اینالوئی، احسان عباسی، صفر محمدی، احسان صاحب الزمانی، یوسف فروتن، راهله لطفی، پرهام غلاملو، سمیه مهری، نیوشا علیپور، تورج الوند و نسیم ادبی در فیلم سینمایی «آسمان غرب» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «منصور» به کارگردانی «سیاوش سرمدی»، چهارشنبه ۱ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره شهید ستاری است که با جدیت به دنبال هواپیما‌های جنگی است تا بتواند رزمنده‌ها را تجهیز کند. در ابتدا آنها با کارخانه ساخت هواپیما همکاری می‌کردند و صرفاً قطعات وارد شده از خارج از کشور را مونتاژ می‌کردند. اما این کارخانه با کارشکنی‌هایش باعث کند شدن و حتی توقف کار آنها و نرسیدن هواپیما‌ها به خلبانان ارتش شده بود. تیمسار ستاری و تیمش ابتدا برای وارد کردن چند هواپیمای جنگی اقدام کردند که بخاطر حمله آمریکایی‌ها به هواپیما‌ها و بمباران آنها، با شکست مواجه شد. تیمسار ستاری به تیمش دستور داد که با داشته‌ها و دانش خودشان قطعات مورد نیاز هواپیما‌ها را در یکی از سوله‌های ارتش، تولید کنند که ...

محسن قصابیان، مهدی کوشکی، جواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا زمانی نسب، قاسم زارع و لیندا کیانی در فیلم سینمایی «منصور» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «خودکار عطری» به کارگردانی «سید محسن میرحسینی»، پنج شنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره خانواده‌ای است که صاحب دو فرزند و یک فرزند تو راهی هستند و زمان اوایل مهر و بازگشایی مدارس است. سمیر پسر نوجوان این خانواده که یک روز قبل از شروع سال تحصیلیِ سال ۱۳۵۹ با پدرش به بازار رفته و کفش و لباس نو برای رفتن به مدرسه خریده علاقه زیادی به خودکار عطری دارد که پدر برایش می‌خرد. اما همان روز ارتش بعث عراق به ایران حمله کرده و او به همراه خانواده‌اش پای پیاده در نخلستان‌ها راهی می‌شوند. در این حین مادر سمیر که باردار بوده، در یکی از روستا‌های بین راه، زایمان می‌کند، اما در اثر استرس‌های وارده موفق به شیر دادن به نوزادش نمی‌شود. سمیر با از خودگذشتگی زیر آتش شدید توپخانه دشمن به شهر می‌رود و با شکستن شیشه داروخانه چند بسته شیرخشک برای برادرش می‌آورد و با خودکار عطری که پدر برایش خریده روی کاغذ می‌نویسد پولش را فردا می‌آورم که ...

محمد علی آلبو علی، محسن نیکویی، طاهره نیک آزاد، صادق مقدسی، ایلیا بعنونی نژاد، صباح جوانپور، فاطیما بحرینی، ثنا کعبی، اقدس بیگی، محمد رضا دلایر، بهرام افروز، مائده جهانگیری سهروردی، رزانا میرحسینی و جاسم کاظمی مفرد در فیلم تلویزیونی «خودکار عطری» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «صیاد» به کارگردانی «جواد افشار»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان این فیلم برشی از زندگی و فعالیت‌های نظامی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، فرمانده برجسته نیروی زمینی ارتش در دوران جنگ ایران و عراق را روایت می‌کند. در اوج جنگ و تنش‌های سیاسی او با بحران‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید میان مسئولیت‌های سنگین نظامی و فشار‌های سیاسی موجود، تصمیم‌های حیاتی بگیرد و ...

علی سرابی، هومن برق‌نورد، مارال بنی‌آدم و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «صیاد» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «غریب» به کارگردانی «محمد حسین لطیفی»، شنبه ۴ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم به روایت بخشی از زندگی شهید محمد بروجردی در کردستان و شیوه فرماندهی منحصر‌به‌فرد او در اتحاد مردم و رفع شرایط بحران پرداخته‌است که در سال ۱۳۵۸ با آغاز ناآرامی‌ها در کردستان توسط احزاب کومله و دموکرات، محمد بروجردی از طرف امام (ره) مأموریت می‌یابد تا به‌عنوان فرمانده سپاه کردستان وضعیت را به حالت عادی بازگرداند که ...

بابک حمیدیان، پردیس پورعابدینی، رحیم نوروزی، زنده یاد حسام محمودی، مهران احمدی، فرهاد قائمیان و هژیرسام احمدی در فیلم سینمایی «غریب» به هنرمندی پرداخته‌اند.

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فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰» به کارگردانی «مهرداد خوشبخت»، یک شنبه ۵ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

«آبادان یازده ۶۰» روایت مجاهدت گروهی از کارکنان رادیو نفت آبادان برای حفظ رادیو و مخابره اخبار به منظور مقاومت مردم در برابر نیرو‌های عراقی است و ...

علیرضا کمالی، حسن معجونی، شبنم گودرزی، حمیدرضا محمدی، ویدا جوان و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «آبادان یازده ۶۰»؛ به هنرمندی پرداخته‌اند.

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فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی فر»، دوشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچک ترش حمید می‌خواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می‌پذیرد و همراه می‌شود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...

هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، سه شنبه ۷ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند.

در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.

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فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی «علی غفاری»، چهارشنبه ۸ مهر ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی که در ژانر دفاع مقدس ساخته شده، آمده است: تک تیرانداز ایرانی کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان ارتش بعث شده است. صدام شخصا برای سر او جایزه تعیین می‌کند. مزدروان و زبده‌ترین نیرو‌های ارتش بعث عازم ماموریت می‌شوند تا دستور رسمی صدام عملی شود...

کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج و حسین شریفی در فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ایفای نقش کرده‌اند.

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**** شبکه افق

فیلم سینمایی «کانی مانگا» به کارگردانی «سیف‌الله داد»، سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: یک هواپیمای عراقی در منطقة کانی مانگا ـ واقع در کردستان ایران ـ سقوط می‌کند و خلبان آن که جان سالم بدر برده می‌گریزد. گروهی تکاور زیر نظر سروان یاوری مأمور می‌شوند تا خلبان را به اسارت درآورند. یکی از گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی به سرکردگی کاک هوشنگ وارد کارزار می‌شود تا خلبان را نجات بدهد. تکاوران با اعضای گروه مسلح درگیر می‌شوند و خلبان عراقی را دستگیر می‌کنند. هلی کوپتر‌های عراقی برای مقابله به منطقه اعزام می‌شوند و با هلی کوپتر‌های ایرانی نبرد هوایی را آغاز می‌کنند. درگیری به سود نیرو‌های ایرانی خاتمه می‌یابد و ...

فرامرز قریبیان، علی ثابت، عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، کاظم افرندنیا و عزیز حاتمی در فیلم سینمایی «کانی مانگا» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «آپاراتچی» به کارگردانی «قربانعلی طاهرفر»، سه شنبه ۳۱ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

فیلم «آپاراتچی» داستان زندگی جلیل رشیدی، نقاش ساختمانی عاشق سینما را روایت می‌کند که در اوایل دهه ۶۰ در تبریز زندگی می‌کند. او پس از ساخت چند فیلم کوتاه موفق، آرزوی ساخت نخستین فیلم سینمایی خود را در سر دارد. در این زمان، قاضی نوری، یکی از شخصیت‌های مخوف شهر، ترور می‌شود و جلیل تصمیم می‌گیرد با ساخت فیلمی درباره زندگی نوری، شانس خود را برای حضور در جشنواره فیلم فجر و دریافت سیمرغ امتحان کند و ...

تورج الوند، فاطمه مسعودی‌فر، رضا ناجی، هومن برق‌نورد، بهنام تشکر، امید روحانی، وحید مبصری، امین گلستانه، حسین عابدینی، ولی فروتن و علیرضا استادی در فیلم سینمایی «آپاراتچی» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «مهاجر» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، چهارشنبه ۱ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: هواپیما‌های بدون سرنشین مهاجر که از روی زمین کنترل می‌شود جهت انجام عملیاتی شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته می‌شوند. به‌دلیل برد محدود دستگاه کنترل، خلبانان در دو ایستگاه مقابل، رودرروی هم و در خطوط دشمن مستقر می‌شوند. خلبانی که به خطوط دشمن نفوذ کرده، در حالی که با دشمن درگیر می‌شود، با مهارت عملیات شناسایی را انجام می‌دهد و هواپیما را در هوا تحویل خلبان دوم می‌دهد. در حالی که ...

علیرضا حاتمی، علیرضا حیدری و ابراهیم اصغرزاده در فیلم سینمایی «مهاجر» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی فر»، چهارشنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچک ترش حمید می‌خواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید می‌پذیرد و همراه می‌شود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...

هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» به کارگردانی «محمد بزرگ‌نیا»، پنج شنبه ۲ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: زمان جنگ ایران و عراق است و دامنه جنگ به خلیج فارس نیز کشیده شده و کشتی‌های نفت‌کش ایرانی مورد حمله دشمن قرار می‌گیرند. در این میان یک ناخدای جوان تصمیم به عبور کشتی نفت‌کش از تنگه هرمز می‌گیرد و برای این کار از ناخدایی بازنشسته ولی پرتجربه کمک می‌خواهد. ناخدای پیر در ابتدا تمایلی برای انجام این کار ندارد، اما ...

مجید مظفری، مرحوم عزت‌الله انتظامی، جمشید جهان‌زاده، فیروز بهجت محمدی و ژاله علو در فیلم سینمایی «جنگ نفت کش ها» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «خدای جنگ» به کارگردانی «حسین دارابی»، پنج شنبه ۲ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند.

در این فیلم ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.

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فیلم سینمایی «عقاب‌ها» به کارگردانی «ساموئل خاچیکیان»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش ایران، پس از انجام مأموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقی‌ها قرار می‌گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند ...

سعید راد، جمشید هاشم پور، زری برومند و رضا رویگری در فیلم سینمایی «عقاب ها» هنرنمایی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «ویلایی‌ها» به کارگردانی «منیر قیدی»، جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم قصه خانواده‌های فرماندهان سپاه و ارتش در سال ۱۳۶۵ است. عزیز زن ۵۰ ساله‌ای است که همراه نوه‌هایش وارد مجموعه ویلا‌ها می‌شود. الیاس نیز راننده بسیجی است که هر وقت وارد مجموعه می‌شود همه نگران این می‌شوند که شاید خبر شهادت یکی از فرماندهان را بدهد. پس از مدتی سیما که عروس عزیز است از تهران می‌آید تا بچه‌های خود را به خارج از کشور ببرد و ...

طناز طباطبایی، پریناز ایزدیار، آناهیتا افشار، علی شادمان و ثریا قاسمی در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «رنجر» به کارگردانی «احمد مرادپور»، شنبه ۴ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: یک گروه از تکاوران ایرانی در حال بازگشت از مأموریت با نیرو‌های عراقی درگیر می‌شوند. مرتضی رزمنده ایرانی، به اسارت گرفته می‌شود. سامی جابر، فرمانده نیرو‌های عراقی دستور می‌دهد او را به اردوگاه متروک و دور از نظارت صلیب سرخ انتقال دهند. ارودگاه متروک موقعیت نامناسبی دارد. مرتضی که از همان ابتدا مصمم است از اردوگاه بگریزد، تصمیمش را با سایر اسرا در میان می‌گذارد، اما اغلب اسرا با نقشه فرار او مخالفت می‌کنند. سید، ارشد اردوگاه در صورتی با اجرای نقشه مرتضی موافقت می‌کند که او فهرست اسرای ایرانی را همراه خود به ایران ببرد. مرتضی برای آمادگی کامل به انجام تمرین‌های رزمی می‌پردازد و در فرصتی مناسب پس از مجروح کردن نگهبان زندان در زیر کامیونی که از اردوگاه خارج می‌شود پنهان می‌شود و می‌گریزد، اما ...

جمشید هاشم پور، جمشید شاه محمدی، فخرالدین صدیق شریف، آرش تاج تهرانی، یوسف مرادیان و محمود مقامی در فیلم سینمایی «رنجر» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «تک تیرانداز» به کارگردانی «علی غفاری»، شنبه ۴ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تک تیرانداز ایرانی کابوسی مرگبار برای افسران و فرماندهان ارتش بعث شده است. صدام شخصا برای سر او جایزه تعیین می‌کند. مزدروان و زبده‌ترین نیرو‌های ارتش بعث عازم ماموریت می‌شوند تا دستور رسمی صدام عملی شود...

کامبیز دیرباز، امیررضا دلاوری، علی‌رضا کمالی، عبدالرضا نصاری، حسین پوریده، اسماعیل خلج و حسین شریفی در فیلم سینمایی «تک تیرانداز» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «راه افتخار» به کارگردانی «داریوش فرهنگ»، یک شنبه ۵ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم ماجرای یک رویداد واقعی است. قلب تپنده‌ی سه پالایشگاه بزرگ نفتی کشورمان ۳۲ بار توسط جنگنده‌های دشمن بمباران می‌شود، اما هرگز از کار باز نمی‌ایستد، دو مهندس ایرانی با اجرای یک پروژه‌ی سرّی دست به کاری می‌زنند که هیچکس از وجود این سه پالایشگاه باخبر نمی‌شود، اما ...

جمشید مشایخی، داوود رشیدی، بیژن امکانیان، مهدی میامی، بهزاد فراهانی، آزیتا حاجیان و مسعود ولد بیگی در فیلم سینمایی «راه افتخار» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری»، یک شنبه ۵ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان «۲۳ نفر» مربوط به دوران دفاع مقدس و زمان آزادسازی خرمشهر می‌باشد. در آن زمان پیر و جوان برای دفاع به جنگ می‌رفتند، در اردیبهشت سال ۶۱، ۲۳ نفر از نوجوانان ایرانی اسیر نیرو‌های بعث عراق شدند، آنها را به استخفارات عراق بردند و برای نشان دادن این که ایران نوجوانان را به اجبار به جنگ می‌فرستد، آنها را نمایشگر دوربین‌ها و خبرگزاری‌های جهانی کردند. در این میان فردی به نام صالح که تاجری ایرانی بود و توسط رژیم بعث اسیر شده بود، به خاطر توانایی در عربی صحبت کردن، مترجم رژیم بعث شده بود و ارتباطی بود بین اسرا و بعثی‌ها ... بعد از جنگ و آزادی اسرا ابتدا نیرو‌های اطلاعاتی ایرانی به او شک کردند که ...

مجید پتکی، سعید آلبوعبادی، رضا نوری، عبدالحلیم تقلبی، مالک محمدآبادی، حسین پوریده و محمد رشنو در فیلم سینمایی «۲۳ نفر» ایفای نقش کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «دکل» به کارگردانی «عبدالحسن برزیده»، دوشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۱۶:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

داستان فیلم از این قرار است که: آبادان در محاصره دشمن و زیر آتش مداوم قرار گرفته است. گروهی از نوجوانان بسیجی زیر فرمان حمید، تصمیم به نابود کردن دکلی می‌گیرند که شهر را مورد حمله‌های پیاپی قرار می‌دهد. شهر به تدریج تخلیه می‌شود و در این میان خانواده حمید نیز تصمیم به ترک شهر می‌گیرند. اما زهرا، خواهر حمید، حاضر به ترک شهر نیست و تصمیم دارد ...

رضا ایرانمنش، مهدی قلی پور، نیلوفر محمودی، علیرضا اسحاقی، محمودرضا ثانی، شهرام شریفی و حسن روستایی در فیلم سینمایی «دکل» بازی کرده‌اند.

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فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» به کارگردانی «محمدحسین مهدویان»، دوشنبه ۶ مهر ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: احمد متوسلیان که دوران نوجوانی‌اش را در سکوت گذرانده و اکنون بزرگ‌تر شده، فرمانده لشکری می‌شود که باید در دروازه‌های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت او فرسنگ‌ها دورتر از مرز‌های ایران رقم می‌خورد و ...

هادی حجازی‌فر، امیرحسین هاشمی، سوده ازقندی، فرهاد فداکار و عماد محمدی در فیلم سینمایی «ایستاده در غبار» ایفای نقش کرده‌اند.

منبع: سیما