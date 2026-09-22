باشگاه خبرنگاران جوان- طبق گزارش کیودو و نیکان اسپورت، مسئولان کمیته برگزاری روز سهشنبه، در نخستین جلسه توضیح درباره مشکلات اجرایی پس از مراسم افتتاحیه، درباره اتفاق رخداده در مسابقات هاکی مردان توضیح دادند.
ماجرا به پیش از دیدار تیمهای هاکی مردان کرهجنوبی و بنگلادش در ورزشگاه هاکی استان گیفو بازمیگردد.
بازیکنان کرهجنوبی برای اجرای مراسم پیش از مسابقه در زمین صف کشیده بودند، اما به جای سرود ملی کرهجنوبی، سرود ملی کرهشمالی از بلندگوهای ورزشگاه پخش شد.
بازیکنان کرهجنوبی با شنیدن سرود ابتدا با تعجب به یکدیگر نگاه کردند و مسئولان مسابقه پس از متوجه شدن اشتباه، از تیم کرهجنوبی عذرخواهی کردند. در ادامه سرود بنگلادش و سپس سرود صحیح کرهجنوبی پخش شد. کرهجنوبی این مسابقه را با نتیجه ۵ بر صفر به سود خود به پایان رساند.
برگزارکنندگان: اشتباه کارکنان بود
کمیته برگزاری اکنون نتیجه بررسی اولیه خود درباره علت این اتفاق را اعلام کرده است.
«تاکاآکی اومی»، معاون دبیرکل کمیته برگزاری بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا، پس از نشست رسمی امروز توضیح داد که مشکل بر اثر اشتباه کارکنان اجرایی در انتخاب سرود به وجود آمده است.
کمیته برگزاری این اتفاق را یک «اشتباه جدی که نباید رخ میداد» توصیف کرده و اعلام کرده است اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین خطایی در سایر مسابقات در حال اجراست.
عذرخواهی حضوری کافی نبود؛ نامه رسمی رئیس کمیته برگزاری ارسال شد
نکته تازه در توضیحات امروز این است که واکنش برگزارکنندگان فقط به عذرخواهی اولیه در ورزشگاه محدود نشده است.
پس از وقوع اتفاق، کمیته ورزش و المپیک کرهجنوبی رسماً به برگزارکنندگان اعتراض کرد و خواستار عذرخواهی رسمی، بررسی علت حادثه و تضمین جلوگیری از تکرار آن شد.
حدود ساعت ۲۱ همان روز، دو نفر از مسئولان کمیته برگزاری به دفتر کاروان کرهجنوبی مراجعه و رسماً عذرخواهی کردند.
اما کمیته برگزاری امروز برای نخستین بار اعلام کرد که علاوه بر این عذرخواهی حضوری، نامه رسمی عذرخواهی به نام رئیس کمیته برگزاری بازیهای آسیایی نیز برای طرف کرهجنوبی ارسال شده است.
کرهجنوبی: موضوع را بسیار جدی میدانیم
«ریو سونگ مین»، رئیس کمیته ورزش و المپیک کرهجنوبی، پیشتر در واکنش به این حادثه تأکید کرده بود اشتباه در اجرای سرود ملی یک کشور در یک رویداد بینالمللی چندرشتهای برای آنها قابل قبول نیست.
طرف کرهای همچنین خواستار بررسی دقیق علت حادثه و اتخاذ تدابیر مشخص برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهی شده بود.
حساسیت ماجرا به دلیل روابط دو کره بیشتر بود. رویترز نیز در گزارش اولیه خود به این نکته اشاره کرد که پخش سرود کرهشمالی برای تیم کرهجنوبی، با توجه به روابط سیاسی دو کشور، فراتر از یک اشتباه معمول در اجرای مراسم ورزشی تلقی شده است.
دومین اشتباه مربوط به هویت کرهجنوبی
حاشیه سرود تنها اشتباه گزارششده درباره کرهجنوبی در روزهای نخست بازیها نبود.
در مراسم اهدای مدال رقابت تیمی پنجگانه مدرن مردان در ۲۰ سپتامبر نیز، زمانی که کرهجنوبی به عنوان قهرمان معرفی میشد، گوینده ورزشگاه به اشتباه نام این تیم را «چین» اعلام کرد و بلافاصله آن را به «کره» اصلاح کرد.
این اتفاق نیز بازتاب منفی قابل توجهی در رسانههای کرهجنوبی داشت.
عذرخواهی در میانه موج انتقادها از میزبانی
توضیحات امروز کمیته برگزاری در شرایطی ارائه شده که میزبان بازیهای آسیایی طی چند روز گذشته با انتقادهایی درباره حملونقل، اسکان و برخی امور اجرایی مواجه شده است.
رویترز امروز گزارش داد «لی سانگ هیون»، رئیس کاروان کرهجنوبی، خواستار جلسه با مقامات ارشد بازیها و عذرخواهی در سطح بالاتر شده و تأکید کرده است که صرف عذرخواهی کافی نیست و برگزارکنندگان باید اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار مشکلات ارائه کنند.
اومی نیز امروز ضمن پذیرش جدی بودن اشتباه در پرونده سرود، تأیید کرد که نرسیدن اتوبوس تیم بسکتبال مردان کرهجنوبی برای تمرین پیش از فینال ناشی از خطای انسانی بوده است.
او در عین حال گفته است که از نگاه برگزارکنندگان، سیستم اسکان و حملونقل بازیها در مجموع در حال فعالیت است و کمیته برگزاری تلاش خواهد کرد در ادامه مسابقات، اولویت را به شرایط ورزشکاران و برگزاری رقابتها بدهد.