شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تمدید گواهینامه اتباع ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رانندگی به عنوان یکی از ضروری‌ترین مهارت‌های زندگی روزمره، برای اتباع خارجی مقیم ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و موجب ارتقای ایمنی و نظم در ترافیک کشور می‌شود. با فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه رسمی، اتباع می‌توانند به صورت قانونی و ایمن در سطح جاده‌ها تردد کنند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است تمدید گواهینامه برای آنها به وجود آمده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آمده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام و عرض ادب خدمت شما بنده اتباع افغانستان هستم مادرم و همسرم ایرانی هستند. الان ۳ ماه است که من هر روز اداره گذرنامه برای تمدید گواهینامه مراجعه می‌کنم، ولی پیگیری‌های من به نتیجه‌ای نرسیده است. از شما خواهش می‌کنم صدای ما باشید. در یک سال نصف سال فقط دنبال تمدید گواهینامه و تمدید اقامت هستم. لطفا پیگیری کنید.