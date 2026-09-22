باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- ایفا اعتصامی متخصص پوست و مو بیمارستان رازی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که افراد زیر ۱۸ سال نیازی به استفاده از محصولات مراقبت از پوست به غیر از کرم‌های ضد آفتاب ندارند.

به گفته وی، افراد بالای ۱۸ سال کرم ضد آفتاب، شوینده و در صورت داشتن پوست خشک فقط به مرطوب کننده نیازمند هستند.

اعتصامی تاکید کرد: محصولات مراقبت از پوست درمان کننده بیماری‌های پوستی نبوده و باید تحت نظارت متخصص استفاده شوند.

وی ادامه داد: محصولات مراقبت از پوستی متعددی در فضای مجازی تبلیغ می‌شود که همه آنها علمی و موثق نیستند.