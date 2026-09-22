افزایش بیش از چهار برابری وسعت دریاچه ارومیه

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین حسن زاده، وسعت کنونی دریاچه ارومیه را ۲۰۷۰ کیلومتر مربع اعلام و اظهار کرد: این در حالی است که پارسال وسعت این دریاچه تنها ۴۸۱ کیلومترمربع بود که این موضوع ناشی از بارندگی های مناسب امسال، اجرای طرح های احیا و شرایط مناسب آب و هوایی منطقه می باشد.

به گفته وی تراز اکولوژیک وسعت دریاچه ارومیه چهار هزار و ۶۳۵ کیلومتر مربع است که برای رسیدن به این تراز فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

حسن زاده ادامه داد: اکنون تراز آب دریاچه ارومیه نیز معادل ۱۲۷۰.۶۳ متر است که نسبت به اول مهر ماه سال گذشته افزایش مناسبی دارد، به طوری که این تراز سال گذشته در همین موقع برابر با ۱۲۶۹.۵۰ متر بود و بر اساس آمارهای رسمی و دقیق تراز آبی اکولوژیک این دریاچه باید به عدد ۱۲۷۴.۱۰ برسد.

وی همچنین از افزایش چشم گیر حجم آب دریاچه ارومیه در زمان حاضر خبر داد و با بیان اینکه این عدد اکنون برابر با ۲.۶۷ میلیارد مترمکعب است، یادآور شد: این عدد پارسال در همین زمان معادل ۰.۲۸ میلیارد مترمعکب بود که در این خصوص شاهد رشد قابل توجه آب ورودی به بستار دریاچه هستیم.

حسن زاده حجم اکولوژیک آب دریاچه ارومیه را بیش از ۱۵ میلیارد مترمکعب عنوان و اضافه کرد: هر چند فاصله حجم آبی بستر دریاچه با این عدد بسیار زیاد است، اما با تداوم بارش های در سال های آینده و خروج از خشکسالی های چندین ساله و نیز اجرای طرح های احیا و نیز رعایت الگوی کشت در اطراف دریاچه می توان ضمن تثبیت شرایط رو به بهبود، نسبت به افزایش حجم آبی این دریاچه امیدوارتر شد.