باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - ملکمحمد محمودیان با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، ساعت آغاز به کار واحدهای استانی دستگاههای اجرایی، بانکها، شهرداریها، بیمهها و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی از اول مهرماه، ساعت ۸ صبح و ساعت خاتمه کار ۱۳ تعیین شده است.
وی افزود: ساعت آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدماترسان، آموزشی، بهداشتی و درمانی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه میکنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و بیمارستانها، مطابق مصوبات هیئت وزیران و ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت استمرار خدمترسانی، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی موظفند تا پایان ساعت کاری تعیینشده، خدمات خود را بدون وقفه به مراجعان ارائه کنند و مابقی ساعات موظفی کارکنان نیز با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران خواهد شد.
محمودیان همچنین با اشاره به تداوم اجرای برنامه دورکاری در روزهای پنجشنبه، گفت: پنجشنبهها به صورت دورکاری و در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود و مدیران دستگاهها باید به نحوی برنامهریزی کنند که اجرای این تغییرات، خللی در پاسخگویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند.
وی در ادامه به تمهیدات پیشبینیشده برای حمایت از خانوادهها اشاره کرد و افزود: دستگاههای اجرایی مکلفند در خصوص کارکنانی که دارای فرزند دانشآموز در مقاطع پیشدبستانی و دبستان یا فرزند زیر شش سال هستند، با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین همکاری کنند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط مذکور نیز مشمول این حکم خواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری مدیریت مصرف انرژی را یکی از محورهای مهم این بخشنامه دانست و تأکید کرد: دستگاههای اجرایی موظفند همزمان با آغاز فعالیت، تجهیزات گرمایشی و روشنایی را روشن و در پایان ساعت مقرر نسبت به خاموش کردن آنها اقدام کنند. همچنین استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات رسمی ساختمانهای دولتی ممنوع است.
محمودیان خاطرنشان کرد: مدیران دستگاههای اجرایی و رؤسای واحدها مسئول نظارت بر اجرای دقیق مفاد این بخشنامه هستند و باید ضمن رعایت الزامات مدیریت مصرف انرژی، تداوم، کیفیت و دسترسی مردم به خدمات عمومی را در اولویت برنامهریزی خود قرار دهند.