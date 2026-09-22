باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سه منبع آگاه ادعا کردند که عربستان سعودی عملیات خط لوله شرق-غرب را از سر گرفته است و می‌تواند صادرات از بندر ینبع در دریای سرخ را اواخر روز سه‌شنبه از سر بگیرد.

دو منبع گزارش دادند که نفت با سرعت کمی از طریق خط لوله پمپ می‌شود. با این وجود آرامکو، شرکت دولتی نفت عربستان، هنوز به درخواست اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.

شایان ذکر است که حملات پهپادی، عربستان سعودی را مجبور کرد در ۱۳ سپتامبر خط لوله شرق-غرب را ببندد و عملیات بارگیری نفت خام در بندر ینبع را متوقف کند.

بندر ينبع یکی از تاسیسات استراتژیک بخش انرژی عربستان محسوب می‌شود که امکان صادرات نفت به بازارهای جهانی از طریق دریای سرخ را فراهم می‌سازد و در واقع این مسیر، جایگزینی امن برای صادرات نفت خام بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز ایجاد کرده است.

منبع: رویترز