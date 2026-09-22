سخنگوی ارتش گفت: دشمنان همچون دوران ۸ سال دفاع مقدس، طعم تلخ شکست و ناکامی را خواهند چشید و در نهایت، با ذلت و خواری، منطقه را ترک خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش، روز سه شنبه ۳۱ شهریور ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره امام راحل، قائد شهید امت، فرماندهان شهید نیرو‌های مسلح از جمله سیدالشهدای نیرو‌های مسلح، شهید امیر سپهبد موسوی، شهدا و ایثارگران دوران پرشکوه انقلاب اسلامی، به ایستادگی ارتش مقابل رژیم بعث عراق اشاره و اظهار کرد: ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران در نخستین ساعات تجاوز رژیم بعث عراق به سرزمین ایران، پاسخی کوبنده و قاطع به دشمن داد.

وی ادامه داد: عقاب‌های تیرپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تنها ۲ ساعت پس از تجاوز رژیم بعثی عراق، یعنی در ساعت ۱۶ روز ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹، بر سر آنان فرود آمده و پاسخی قاطع به تجاوز رژیم بعث دادند.

سخنگوی ارتش در ادامه، به تشریح برنامه‌های ارتش به مناسبت هفته دفاع مقدس پرداخت و بیان کرد: در هفته دفاع مقدس، فرماندهان یگان‌های ارتش در سراسر کشور با حضور در منزل خانواده‌های معظم شهدا، ضمن تقدیر و تجلیل از ایستادگی آنان، یاد و خاطره شهدا را گرامی خواهند داشت و همچنین مراسم غبارروبی از مزار پاک شهدا توسط یگان‌های ارتش در سراسر کشور، انجام خواهد شد. همچنین تقدیر و تجلیل از پیشکسوتان و فرماندهان ارتش در دوران پرشکوه دفاع مقدس نیز از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در سطح ارتش جمهوری اسلامی ایران، محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت انتقال درس‌آموخته‌های دوران دفاع مقدس ۸ ساله به نسل جوان جامعه به ویژه در سطح نیرو‌های مسلح، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف روایت‌گری و انتقال تجربه به نسل جوان، در هفته دفاع مقدس، جلسات تبیینی و روایت‌گری رشادت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را در تمامی مراکز آموزشی و دانشگاهی خود برگزار خواهد کرد. فرماندهان و پیشکسوتان ارتش با حضور در میان نسل جوان، ضمن روایت ایثار و مقاومت، به تبیین اقدامات ابعاد دفاع مقدس خواهند پرداخت.

سرتیپ اکرمی‌نیا یادآور شد: همچنین مراسم اختتامیه جشنواره جوان ایرانی که پیرامون بررسی ابعاد شخصیتی شهید امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیرو‌های مسلح برگزار شده نیز، در این هفته انجام خواهد شد. در این جشنواره جوانان و پژوهشگران عرصه نظامی با ارائه مقالات تخصصی به بررسی ابعاد شخصیتی و فرماندهی شهید موسوی پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه در هفته مقدس، تازه‌ترین کتب منتشر شده توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه دفاع‌های مقدس اول، دوم و سوم، رونمایی خواهد شد، گفت: با هدف روایت گوشه‌ای از ایثار و فداکاری‌های رزمندگان غیور دوران دفاع مقدس به ویژه دلاوران ارتش، مستند‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی تهیه شده توسط معاونت روابط عمومی و رسانه ارتش، در رسانه ملی و رسانه‌های گروهی، منتشر خواهد شد.

سرتیپ اکرمی‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد: رزمندگان ارتش با اتکا به قدرت لایزال الهی، درس آموخته‌های خود از دفاع‌های مقدس و همچنین با بهره‌گیری از حمایت و پشتیبانی ملت غیور ایران که در تجمعات شبانه تجلی یافته، امروز با اعتماد به نفس و آمادگی به مراتب بالاتری قرار دارند.

وی با بیان اینکه ما از دفاع‌های مقدس، درس ایستادگی، مقاومت، وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمنان را فرا گرفته‌ایم، گفت: دشمن باید بداند که برای دفاع از کشور و ملت ایران کاملا آماده‌ایم.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاتمه ضمن هشدار به دشمن، تاکید کرد: در صورت تکرار تجاوز، با تجهیزات و تاکتیک‌های جدید، کوبنده‌تر و گسترده‌تر پاسخ خواهند گرفت و همچون دوران ۸ سال دفاع مقدس، طعم تلخ شکست و ناکامی را خواهند چشید و در نهایت، با ذلت و خواری، منطقه را ترک خواهند کرد.

منبع:ارتش

برچسب ها: سخنگوی ارتش ، دفاع مقدس
خبرهای مرتبط
فرمانده نیروی دریایی ارتش: آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی در هر میدان و هر زمان هستیم
نام شهید نصیرزاده با افتخار در تاریخ دفاعی کشور ماندگار شده است
سرلشکر حاتمی: تعرض به ایران با پاسخی قاطع و پشیمان‌کننده مواجه می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۳۱ شهریور
پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
واکنش بقایی به معرفی ایران از سوی آمریکا به عنوان عامل گرانی سوخت
اگر آمریکا شروط عادلانه ایران را بپذیرد می‌توان مسیر مذاکره را باز کرد
پزشکیان: امیدواریم مجمع عمومی سازمان ملل اعتماد را به جهان بازگرداند+ فیلم
عراقچی: مهمترین هدف ما در نیویورک دفاع از حقانیت مردم ایران است
اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی شورای نگهبان به مصوبه مهریه چیست؟
پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
پزشکیان: پیام مظلومیت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان خواهم رساند
آملی لاریجانی: سران رژیم صهیونیستی و آمریکا اشتباه صدام را تکرار کرده‌اند
آخرین اخبار
سخنگوی ارتش: دشمن طعم تلخ شکست را مانند دفاع مقدس خواهد چشید
قالیباف: تسلیم دشمن نمی‌شویم و با قدرت پاسخ خواهیم داد
عارف: مسائل دانشگاه‌ها باید به دست دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل‌وفصل شود
نام شهید نصیرزاده با افتخار در تاریخ دفاعی کشور ماندگار شده است
آملی لاریجانی: سران رژیم صهیونیستی و آمریکا اشتباه صدام را تکرار کرده‌اند
پزشکیان: امیدواریم مجمع عمومی سازمان ملل اعتماد را به جهان بازگرداند+ فیلم
سرلشکر عبداللهی: دفاع آیت الله شبیری زنجانی از آرمان‌های ایران برای همیشه ماندگار است
فرمانده نیروی دریایی ارتش: آماده دفاع همه‌جانبه از منافع ملی در هر میدان و هر زمان هستیم
انتخاب نوباوه و اخلاقی امیری به‌عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صداوسیما
اقناع نماینده سوال‌کننده از وزیر نیرو
حملات آمریکا به صنایع آب و برق جنایت جنگی محسوب می‌شود
طرح تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی
پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
اشکالات و ابهامات فقهی و حقوقی شورای نگهبان به مصوبه مهریه چیست؟
تسلیم‌ نشدن، یک انتخاب نیست بلکه یک تکلیف است
سوال از وزیر نیرو در دستورکار امروز مجلس
واکنش بقایی به معرفی ایران از سوی آمریکا به عنوان عامل گرانی سوخت
پزشکیان: پیام مظلومیت و اقتدار ملت ایران را به گوش جهانیان خواهم رساند
گفتگوی تلفنی عراقچی با دبیرکل سازمان ملل متحد
پزشکیان تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
عراقچی: مهمترین هدف ما در نیویورک دفاع از حقانیت مردم ایران است
اگر آمریکا شروط عادلانه ایران را بپذیرد می‌توان مسیر مذاکره را باز کرد
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۳۱ شهریور
عراقچی وارد نیویورک شد
پزشکیان: اقدامات آمریکا زمینه‌ساز افزایش همگرایی میان کشور‌های اسلامی شده است
سپاه: دفاع مقدس؛ مکتب راهبردی تولید قدرت ملی و وحدت بود
واکنش بقائی به عدم صدور روادید برای تیم رسانه‌ای ایران جهت شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد
فعالیت غیرقانونی مؤسسه وابسته به سفارت فرانسه متوقف شد
واکنش عراقچی به نشریه «اسرائیل هیوم»
مرز‌های ایران و پاکستان شبانه‌روزی می‌شوند