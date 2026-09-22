قیمت گازوئیل در بلژیک روز سه‌شنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و به ۲.۷۸ دلار در هر لیتر افزایش یافت.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت اقتصاد بلژیک قیمت‌های جدید و حداکثری انواع سوخت در سراسر این کشور را که از ۲۲ سپتامبر اعمال می‌شود، اعلام کرد. بر این اساس، قیمت هر لیتر گازوئیل نوع B۷ با افزایش ۳.۳ سنت یورویی به ۲.۵ یورو، معادل ۲.۷۸ دلار رسید.

قیمت جدید از رکورد قبلی ۲.۴۸۹ یورو که در ۹ آوریل ثبت شده بود، فراتر رفت.

همچنین قیمت حداکثری هر لیتر گازوئیل نوع B۱۰ که حاوی حداکثر ۱۰ درصد سوخت زیستی است، با ۳.۴ سنت افزایش به ۲.۴۹۳ یورو رسید.

قیمت هر لیتر گازوئیل مورد استفاده برای گرمایش نیز برای سفارش‌های کمتر از ۲ هزار لیتر به ۱.۶۲۱۷ یورو و برای سفارش‌های بیش از این میزان به ۱.۵۸۱۲ یورو افزایش یافت.

جایگاه‌های عرضه سوخت اجازه ندارند قیمت‌ها را بالاتر از سقف تعیین‌شده از سوی دولت اعلام کنند.

اختلال در حمل‌ونقل در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، در کنار حملاتی که به خط لوله «شرق ـ غرب» عربستان سعودی، به‌عنوان مسیر انتقال نفت به دریای سرخ، آسیب زده است، در روز‌های اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: گازوئیل ، بلژیک ، قیمت نفت
خبرهای مرتبط
هجمه جمهوری‌خواهان علیه ترامپ درپی رکورد زدن قیمت گازوئیل
قیمت گازوئیل در آمریکا به رکورد ۶.۴۹ دلار در هر گالن رسید
برنهام با مطالبه پایان جنگ ایران به سراغ ترامپ می‌رود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیانیه ضدایرانی گروه هفت؛ اتهام‌زنی به تهران و انتقاد از رویکرد منطقه‌ای
تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه با ۱۱ کشته و زخمی
برنهام با مطالبه پایان جنگ ایران به سراغ ترامپ می‌رود
کاخ سفید «ترامپ تی‌وی» را راه‌اندازی کرد؛ پخش زنده ۲۴ ساعته دولت آمریکا
افزایش قیمت طلا با کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا
قطر: برای توافق کوتاه‌مدت میان ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم
هجمه جمهوری‌خواهان علیه ترامپ درپی رکورد زدن قیمت گازوئیل
حملات شدید روسیه به اوکراین طی بامداد سه‌شنبه
مخالفت چین با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران
اختلاف نظر در آمریکا درباره مداخله علیه یمن
آخرین اخبار
روبیو: از تصمیم برخی کشورهای ناتو در جنگ با ایران ناامید شدیم
قیمت گازوئیل در بلژیک به رکورد تاریخی رسید
ادعای رویترز درباره ازسرگیری فعالیت خط لوله شرق-غرب عربستان
ژاپن خواستار ازسرگیری مذاکرات ایران و آمریکا شد
کالیفرنیا به دلیل پدیده ال‌نینو وضعیت اضطراری اعلام کرد
آوارگی بیش از ۱۲۹ هزار نفر در یمن در پی تشدید درگیری‌ها
کرملین: شورای امنیت سازمان ملل قطعاً باید اصلاح شود
«کره شمالی شدیم»؛ واکنش آمریکایی‌ها به راه‌اندازی کانال ترامپ
ممدانی به سی‌ان‌ان: نتانیاهو معمار نسل‌کشی است
یونیفل: صلح در جنوب لبنان همچنان دست‌نیافتنی است
هجمه جمهوری‌خواهان علیه ترامپ درپی رکورد زدن قیمت گازوئیل
رئیس‌جمهور کره جنوبی خواستار کاهش تحریم‌های کره شمالی شد
اتحادیه اروپا خواستار اعزام ناو‌های بیشتری به دریای سرخ شد
هواپیمای نتانیاهو از ترس ممدانی در نیویورک فرود نخواهد آمد
دیدار لاوروف و روبیو در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل
مخالفت چین با تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران
مکرون و ترامپ درباره اوکراین، دریای سرخ و تنگه هرمز گفت‌و‌گو کردند
تیراندازی در مدرسه‌ای در ترکیه با ۱۱ کشته و زخمی
اختلاف نظر در آمریکا درباره مداخله علیه یمن
هیئت صلح خواستار حمایت جهانی از نقشه راه پایان درگیری‌ها در غزه شد
تأکید عربستان و پاکستان بر تقویت همکاری‌ها در چارچوب پیمان دفاعی مکه
افزایش قیمت طلا با کاهش نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا
حملات شدید روسیه به اوکراین طی بامداد سه‌شنبه
تاکید پاریس و لندن بر تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز
انگلیس درخواست نظامی عربستان را پذیرفت
ترامپ در نیویورک؛ رایزنی درباره ایران، اوکراین، ونزوئلا و گرینلند
بیانیه ضدایرانی گروه هفت؛ اتهام‌زنی به تهران و انتقاد از رویکرد منطقه‌ای
الزیدی در دیدار با روبیو: انحصار سلاح در دست دولت را دنبال می‌کنیم
رویترز: رضایت از عملکرد ترامپ به پایین‌ترین سطح دوران فعالیت سیاسی او رسید
طوفان دوژوان در ژاپن ۵ کشته و مفقودی برجا گذاشت