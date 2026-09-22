باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزارت اقتصاد بلژیک قیمت‌های جدید و حداکثری انواع سوخت در سراسر این کشور را که از ۲۲ سپتامبر اعمال می‌شود، اعلام کرد. بر این اساس، قیمت هر لیتر گازوئیل نوع B۷ با افزایش ۳.۳ سنت یورویی به ۲.۵ یورو، معادل ۲.۷۸ دلار رسید.

قیمت جدید از رکورد قبلی ۲.۴۸۹ یورو که در ۹ آوریل ثبت شده بود، فراتر رفت.

همچنین قیمت حداکثری هر لیتر گازوئیل نوع B۱۰ که حاوی حداکثر ۱۰ درصد سوخت زیستی است، با ۳.۴ سنت افزایش به ۲.۴۹۳ یورو رسید.

قیمت هر لیتر گازوئیل مورد استفاده برای گرمایش نیز برای سفارش‌های کمتر از ۲ هزار لیتر به ۱.۶۲۱۷ یورو و برای سفارش‌های بیش از این میزان به ۱.۵۸۱۲ یورو افزایش یافت.

جایگاه‌های عرضه سوخت اجازه ندارند قیمت‌ها را بالاتر از سقف تعیین‌شده از سوی دولت اعلام کنند.

اختلال در حمل‌ونقل در تنگه‌های هرمز و باب‌المندب، در کنار حملاتی که به خط لوله «شرق ـ غرب» عربستان سعودی، به‌عنوان مسیر انتقال نفت به دریای سرخ، آسیب زده است، در روز‌های اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت را به بالای ۱۰۰ دلار رسانده است.

منبع: آناتولی