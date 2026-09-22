روزشمار هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ که از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود، اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روز‌های هفته ملی کودک امسال با محور‌هایی همچون یاد کودکان و نوجوانان شهید، محیط‌زیست، خانواده، بازی، کتاب، کودکان با نیاز‌های ویژه و علم و فناوری نام‌گذاری شده است.

بر اساس این روزشمار، ۱۵ مهر با عنوان «لبخند‌هایی که از یاد نمی‌روند» نام‌گذاری شده و به روایت کودکان و نوجوانان شهید و رؤیا‌هایی که در حافظه وطن باقی می‌مانند، به‌ویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب، اختصاص یافته است.

روز ۱۶ مهر با عنوان «زمین، خانه‌ی فردای ما» به طبیعت و محیط‌زیست اختصاص دارد و بر پیوند میان کودک آگاه، محیط‌زیست سالم و ایران پایدار تأکید می‌کند.

عنوان ۱۷ مهر «خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده می‌شود» است و در این روز، توجه به خانواده‌ای مبتنی بر گفت‌و‌گو، امنیت و همراهی مورد تأکید قرار می‌گیرد.

روز ۱۸ مهر با عنوان «بازی؛ زبان کودکی» نام‌گذاری شده است تا بر نقش بازی در نشاط، خلاقیت، دوستی و تجربه جهان از سوی کودکان تأکید شود.

عنوان ۱۹ مهر «کتاب؛ هزار راه به سوی فردا» است و این روز به خواندن، قصه، تخیل، عدالت فرهنگی و کشف جهان‌های تازه اختصاص دارد.

روز ۲۰ مهر با عنوان «وطن، خانه‌ی همه‌ی کودکان» به کودکان با نیاز‌های ویژه اختصاص یافته است و بر توجه به حضور و نیاز‌های این کودکان تأکید دارد.

روز پایانی هفته ملی کودک، ۲۱ مهر، با عنوان «کودکان، سازندگان فردا» نام‌گذاری شده و به دانش، علوم و فناوری‌های نوین، هنر، خلاقیت و نقش فعال کودکان در آینده کشور اختصاص دارد.

هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ از ۱۵ تا ۲۱ مهر در سراسر کشور برگزار می‌شود.

منبع: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

برچسب ها: کانون پرورش فکری ، هفته کودک ، اعلام روزشمار
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