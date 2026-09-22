باشگاه خبرنگاران جوان - حمید کشکولی اظهار کرد: این تصمیم بر اساس بخشنامه شماره ۴۴۲۵۲۴ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز و در عین حال تداوم خدمت‌رسانی به مردم اتخاذ شده است.

وی افزود: ساعات اعلام شده برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان با رعایت مفاد ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد و مابقی ساعات موظفی کارکنان نیز با تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران می‌شود.

مدارس و مراکز درمانی تابع ضوابط اختصاصی هستند

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان ادامه داد: ساعات آغاز به کار واحدهای عملیاتی خدمات‌رسان آموزشی، بهداشتی و سایر واحدهایی که به صورت مستقیم به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخش‌های آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطابق مصوبات و ضوابط مربوط تعیین خواهد شد.

امکان شناورسازی ساعت کار والدین شاغل دارای فرزند خردسال

کشکولی با اشاره به مفاد بخشنامه در حمایت از خانواده گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در تعامل با یکدیگر با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین شاغل که هر دو در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند و دارای فرزند دانش‌آموز در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان یا فرزند زیر ۶ سال هستند، موافقت کنند.

وی افزود: زنان سرپرست خانوار دارای شرایط مذکور نیز مشمول این حکم خواهند بود.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی الزامی است

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان تاکید کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند همزمان با آغاز ساعت کاری، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت پیش از پایان کار نسبت به خاموش کردن آنها اقدام کنند.

کشکولی ادامه داد: خاموش بودن تمامی وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل الزامی است و استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تاسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی توسط کارکنان ممنوع خواهد بود.

وی گفت: اجرای این موارد با هدف کاهش مصرف انرژی و کمک به پایداری شبکه برق و گاز کشور انجام می‌شود.

کاهش ساعت کار بانوان و معلولان همچنان برقرار است

کشکولی اظهار کرد: در مدت اجرای این بخشنامه، بهره‌مندی کارکنان مشمول از مزایای کاهش ساعات کاری پیش‌بینی‌شده در قانون کاهش ساعات کار بانوان دارای شرایط خاص مصوب سال ۱۳۹۵ و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ بلامانع است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان تاکید کرد: مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که اجرای ساعات کاری جدید هیچ خللی در پاسخگویی و تداوم ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند.

‌منبع: استانداری لرستان