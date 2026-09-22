جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، تقویت امید و تبعیت از رهنمودهای رهبری گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و امید به آینده نیاز دارد و باید باور داشت که آینده با تلاش و امید ساخته می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان بر اهمیت مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، ضرورت استفاده درست از فرصت عمر و توانایی‌های انسان تاکید کرد و گفت: هر فرد باید در جایگاهی که قرار دارد، برای بهبود امور و حل مشکلات تلاش کند.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت از زبان و رفتار اجتماعی اظهار کرد: کلام انسان مانند تیری است که پس از شلیک، دیگر امکان بازگرداندن آن وجود ندارد؛ از این رو باید در گفتار و رفتار خود دقت کنیم و بدانیم هر سخنی می‌تواند آثار و پیامدهایی در جامعه داشته باشد.

رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه تجربه دفاع مقدس نشان داد وحدت، همدلی، عزم و اراده می‌تواند جامعه را در برابر مشکلات و موانع به پیش ببرد، افزود: موفقیت در دفاع مقدس حاصل وحدت و انسجام جامعه و همچنین نفوذ کلام و هدایت امام خمینی (ره) در میان مردم بود. همچنین اراده‌ای که هیچ مانعی نتواند انسان را از هدف خود بازدارد، از عوامل مهم موفقیت در مسیر الهی است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به شرایط امروز جامعه و تحولات جاری در کشور و جهان، تصریح کرد: جبهه باطل در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تغییر اساسی نکرده و همچنان در برابر جبهه حق قرار دارد. هرچه جریان حق در مسیر خود پیشرفت کرده و هویت و موجودیت روشن‌تری یافته است، فشارها و دشمنی‌ها نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد مشکلات، تخریب، تضعیف و فشار، جامعه را از مسیر خود دور کند؛ بنابراین نمی‌توان در برابر این اقدامات تنها تماشاگر بود. هر فرد باید در جایگاه خود مسئولیت‌پذیر باشد و به اندازه توان خود برای ساختن و اصلاح جامعه تلاش کند.

دهقان یادآور شد: هر فرد در هر جایگاهی که قرار دارد، باید وظیفه و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهد. اگر هر فرد تنها یک درجه امور را در حوزه مسئولیت خود بهتر کند و همه افراد چنین رویکردی داشته باشند، مجموعه کشور نیز به سمت اصلاح و پیشرفت حرکت خواهد کرد.

وی همچنین وحدت و انسجام اجتماعی را از نیازهای جدی جامعه دانست و گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت، انسجام و امید به آینده نیاز دارد و باید باور داشت که آینده با تلاش و امید ساخته می‌شود.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با اشاره به موضوع مذاکره و ضرورت حفظ عزت و اقتدار کشور اظهار کرد: مذاکره باید از موضع عزت و قدرت و با حفظ همبستگی و انسجام انجام شود و منافع و عزت کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کنونی کشور و تحولات بین‌المللی، این شرایط را فرصتی برای افزایش انسجام و تقویت روحیه مقاومت دانست و تأکید کرد : باید از این فرصت برای تقویت نظام و جامعه استفاده کرد.

دهقان همچنین بر نقش رهبری در حفظ وحدت جامعه تأکید کرد و گفت: اگر قرار است وحدت در جامعه شکل بگیرد، نیازمند یک محور و عنصر اساسی است و آن رهبری است. 

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر ضرورت انسجام و توجه به رهنمودهای رهبری تأکید کرد و افزود : در شرایط حساس، اختلاف‌نظرها نباید موجب تضعیف انسجام جامعه شود.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر باورها و ارزش‌های جامعه گفت: اگر دشمن نتواند از طریق جنگ و درگیری به اهداف خود برسد، ممکن است تلاش کند باورهای مردم را تضعیف و بی‌اثر کند. از این رو همه افراد جامعه در هر جایگاهی که قرار دارند، وظیفه دارند در برابر چنین روندی مقاومت کنند.

در ادامه وی، موضوع معیشت و تقویت توانمندی مردم نیز مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: امروز همه افراد وظیفه دارند به اندازه توان خود برای قوی‌تر شدن ملت، افزایش شجاعت و امید مردم، بهبود درآمد و تأمین معیشت آنان تلاش کنند تا مردم نسبت به آینده امیدوار باشند.

وی با تشبیه نقش افراد جامعه به یک شمع روشن گفت: هر فرد می‌تواند در جایگاه خود همچون شمعی روشن باشد که به اطراف خود نور و امید می‌دهد. نباید اجازه داد این نور خاموش شود؛ بلکه باید در هر جایگاهی که قرار داریم، امید ایجاد کنیم، به دیگران کمک کنیم و در عبور جامعه از بحران‌ها و شرایط دشوار نقش داشته باشیم.

دهقان در پایان با تأکید بر ضرورت اقدام و مسئولیت‌پذیری گفت: باید از مرحله حرف عبور کرد و برای حل مشکلات دست به کار شد. هر فرد باید در حد توان خود برای اصلاح امور تلاش کند و با امید و همدلی، زمینه عبور از مشکلات را فراهم آورد.

برچسب ها: تولید ، ساخت
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