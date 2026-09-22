باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، گفت: همکاران منطقه برق شهریار پس از دریافت خبری مبنی بر استخراج غیرمجاز رمزارز در یکی از باغویلاهای این شهرستان به همراه نیروهای پلیس امنیت عمومی و امنیت اقتصادی به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از بازرسی از محل، ۵۰ دستگاه ماینر کشف و جمعآوری شد و پرونده فرد متخلف به مراجع قضایی تحویل گردید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برق مصرفی این ماینرها را معادل مصرف برق ۶۰۰ خانوار عنوان کرد.
محمودی در ادامه تصریح کرد: در شهریورماه امسال ۵ مزرعه با ۱۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری شد که معادل برق مصرفی ۱۵۶۰ خانوار، برق مصرف میکردند.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هم ۴۲ مزرعه با ۸۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و جمعآوری شده که برابر با مصرف ۱۰ هزار و ۳۰۰ خانوار، مصرف برق داشتند.
منبع: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران