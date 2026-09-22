باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی - سردار فتحالله جمیری ،فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم درباره آخرین آمار پویش جانفدا در استان گفت: تاکنون بیش از سیصد و ۴۰ هزار نفر از مردم استان در پویش جانفدا ثبتنام کردهاند، در حالی که شمار ثبتنامشدگان در دوران دفاع مقدس حدود ۴۰ هزار نفر بود.
وی با مقایسه این دو آمار، رشد چشمگیر روحیه ایثارگری و جانفدایی را در میان نسلهای جدید جامعه مورد تأکید قرار داد و آن را نشانه تداوم فرهنگ شهادتطلبی دانست.
فرمانده سپاه استان با اشاره به چهار مؤلفه اساسی پیروزی در دفاع مقدس یعنی باور مردمی، حضوری فعال در صحنه، فرهنگ شهادتطلبی و ولایتمداری به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصههای پزشکی، صنعتی و دفاعی نیز اشاره کرد
وی در ادامه به نقش آفرینی مردم قم در دوران جنگ تحمیلی پرداخت و تصریح کرد: استان قم ۴۷ هزار و ۵۳۵ رزمنده را روانه جبههها کرد و در مجموع، شمار اعزامها به ۱۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر رسید.
فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت،، بر ضرورت توجه و اهتمام جدی به مردم و تکریم خانوادههای معظم شهدا و جانبازان تأکید کرد و این مهم را از اولویتهای اساسی برشمرد.
داوطلبان میتوانند با ارسال عدد ۱ به ۳۰۰۰۱۱۵۵ یا از طریق وبسایت به نشانی Janfadaa.ir با ثبت اطلاعات خود، آمادگیشان را برای مشارکت در دفاع از وطن اعلام کنند.