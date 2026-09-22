با تلاش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران و با همکاری و مدیریت کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و چهارمین جلسه کمیته مزبور که با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع دریافت عوارض(۱۰) درصد لغو گردید. 

باشگاه خبرنگاران جوان - با تلاش اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی ایران و با همکاری و مدیریت کمیته حمایت از کسب و کار اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و چهارمین جلسه کمیته مزبور که با حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهور برگزار شد، موضوع دریافت عوارض(۱۰) درصد لغو گردید. 

این مصوبه توسط گمرک ج. ا. ایران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردید.

این یکی از دستاوردهای بسیار موثر اپکس است که می تواند برای حوزه صادرات بخش پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی کشور اثربخش و مفید باشد.

 

توقف دستورالعمل اخذ ۱۰ درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی

 

برچسب ها: صادرات نفت ، میعانات گازی
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