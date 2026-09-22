باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر خواجه‌دلویی روز سه‌شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۰۹ واحدی مسکن محرومان در شهرستان نظرآباد استان البرز اظهار کرد: استان البرز به لحاظ اتمام تعمیرات واحدهای آسیب‌دیده در رده میانگین و بالاتر کشور قرار دارد؛ در بخش مربوط به مخزن سوخت نیز با حمایت استاندار و شورای حفظ حقوق بیت‌المال اقدامات خوبی صورت گرفته است.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعلام آغاز عملیات اجرایی پروژه ۱۰۹ واحدی مسکن محرومان نظرآباد گفت: از ابتدای امسال تاکنون ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکن محرومان در شهرها و روستاها برنامه‌ریزی شده و اکنون ساخت ۸۱ هزار واحد آنها در حال اجراست که این حجم تعمیرات با مشارکت مردم و خیرین تحقق یافته است.

خواجه‌دلویی بیان کرد: بنیاد مسکن علاوه بر تامین زمین رایگان به‌ازای هر واحد مسکونی محرومان ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ۲۰ ساله قرض‌الحسنه و ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از حساب حضرت امام (ره) پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به مصوبه دولت برای تامین تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰ ساله افزود: از مجموع ۲۲۰ هزار واحد مسکن محرومان، امسال ۴۴ هزار واحد به جامعه هدف کمیته امداد و هشت هزار واحد به جامعه هدف بهزیستی اختصاص یافته است و به‌ازای هر واحد از سوی کمیته امداد ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض تامین می‌شود.

رییس بنیاد مسکن خاطرنشان کرد: برای تحقق تعمیرات مسکن محرومان، سازمان نظام مهندسی ۷۰ درصد تخفیف نظارت و شهرداران پروانه رایگان تعمیر در نظر گرفته‌اند؛ از این رو رفتار مالی دولت به‌ازای هر واحد به حدود یک میلیارد تومان یارانه بالغ می‌شود.

نماینده دولت در حوزه مسکن با اشاره به اصلاح بخشنامه بازنگری طرح‌های هادی اظهار کرد: فرآیند اداری بازنگری یکی از گلایه‌های اصلی بود که آن را کوتاه کردیم و به خود بنیاد مسکن استانها اختیار واگذار شد تا بسته به نیاز هر روستا در موضوع الحاق به محدوده، اصلاح کاربری‌ها و عرصه معابر تصمیم‌گیری کند و پرونده به تاخیر در کارگروه تصویب منتهی نشود.

وی با تاکید بر رویکرد متفاوت روستا نسبت به شهر در تدوین طرح‌های هادی تصریح کرد: طرح هادی هر روستا باید برخاسته از اقلیم، خاک، جغرافیا و محیط فرهنگی همان روستا باشد و مشاوران با این نگاه انتخاب شوند؛ همچنین مصوبه اخیر شورای عالی شهرسازی برای تشکیل منظومه‌های روستایی (نمایاژ) زمینه هم‌افزایی و تکمیل ظرفیت‌های اشتغال، دامداری، باغداری و صنایع دستی در مجموعه روستاهای همجوار را فراهم می‌کند.

رییس بنیاد مسکن کشور با اشاره به پیگیری واگذاری اسناد متقاضیان چند روستای استان البرز که پیش از انقلاب در اراضی متعلق به منابع طبیعی مستقر شده بودند، گفت: با کمک دستگاههای نظارتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ابلاغ اخیر، گره اسناد مالکیتی این روستاها نیز به‌زودی برطرف خواهد شد.

منبع ایرنا