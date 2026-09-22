باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین برزگر مدیرکل دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری امروز با تاکید بر نقش بی‌بدیل جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس گفت: جهاد سازندگی بر مبنای محرومیت‌زدایی و دستور امام راحل (ره)، بلافاصله پس از تشکیل در خردادماه ۱۳۵۸، با حضور در میادین دفاع مقدس، تجربه‌ای بی‌نظیر از حضور مردمی را رقم زد. این نهاد با تقدیم ۱۴۰۰ شهید، بیش از ۱۳۰۰ جانباز و ۱۸۰ آزاده سرافراز، به یکی از ایثارگرترین بدنه‌های دولت در دوران جنگ تبدیل شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۴۰ هزار نفر در قالب جهاد سازندگی به جبهه‌ها اعزام شدند، افزود: جهاد سازندگی با سازماندهی در قالب ۶ قرارگاه عملیاتی، ۶ لشکر، ۱۴ تیپ و ۶۴ گردان رزمی، نقش کلیدی در پشتیبانی، مهندسی رزمی و اجرای پروژه‌های فنی ایفا کرد.

برزگر ادامه داد: از مجموع ۹۵۰ فرمانده جهادگر، بیش از ۳۵۰ تن به فیض شهادت نائل آمدند که نشان از حضور خط‌شکنانه این عزیزان در میدان‌های نبرد دارد.

وی در تشریح عملکرد عمرانی و مهندسی جهاد سازندگی در جنگ تحمیلی بیان کرد: جهادگران با ساخت بیش از ۹۲ هزار کیلومتر جاده و ۳۷ هزار دهنه پل در شرایط سخت جنگی، زیرساخت‌های حیاتی عملیات‌ها را تامین کردند.

خسارت ۲۷ همتی به زیرساخت‌های کشاورزی در جنگ‌های اخیر

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی همچنین با تاکید بر نقش‌آفرینی فعالان بخش کشاورزی در جبهه‌های دفاع مقدس و جنگ‌های اقتصادی اخیر، اعلام کرد: مجموعه کشاورزی در جنگ‌های اخیر بیش از ۶۱ شهید تقدیم انقلاب کرده است.

وی با اشاره به خسارات وارد شده به بخش خصوصی و دولتی کشاورزی بیان کرد: بر اساس برآوردهای اولیه، بیش از ۸۱۲ واحد تولیدی و زیرساختی در این ایام دچار خسارت یا تخریب شده‌اند که این آسیب‌ها رقمی بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان (۲۷ همت) به زیرساخت‌های بخش کشاورزی خسارت وارد کرده است. این رقم تنها مربوط به زیرساخت‌ها است و احتساب «عدم‌النفع» ناشی از محدودیت‌های صادراتی و محاصره‌های اقتصادی، ارقام بسیار بزرگتری را شامل می‌شود.

تداوم خودکفایی گندم در شرایط سخت جنگی

مدیرکل دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه زنجیره تولید گندم به عنوان بزرگترین زنجیره اقتصادی کشور، حتی در شرایط سخت جنگی و زیر بمباران، ذره‌ای دچار خلل نشده است، بر لزوم ترویج روحیه جهادی و ایثارگری برای حل مشکلات کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به شرایط دشوار تولید محصولات کشاورزی در مناطق تحت تهدید بیان کرد: با وجود آسیب‌دیدگی برخی انبارها و سوله‌های نگهداری محصول در مناطق جنوبی و غربی کشور از جمله کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و مرکزی بر اثر حملات، نه تنها روند خرید تضمینی گندم متوقف نشد، بلکه شاهد ثبت رکورد تولید و خرید بودیم.

برزگر افزود: کشاورزان و تولیدکنندگان ما ثابت کردند که حتی زیر بمباران، با آبیاری و رسیدگی‌های فنی، سنگر تولید را خالی نمی‌کنند. این زنجیره عظیم اقتصادی، از مزرعه تا آرد و نان، با کمترین شکایت و نارضایتی به کار خود ادامه داد که این امر مرهون فداکاری «سنگرسازان بی‌سنگر» است؛ کسانی که در ایستگاه‌های تحقیقاتی تا آخرین لحظه در کنار محصول ایستادند و حتی در این راه به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این مقام مسئول پل بعثت را نماد نبوغ مهندسی جهادگران دانست و افزود: اجرای این پروژه با استفاده از ۵ هزار شاخه لوله فلزی در دهانه رودخانه اروند، آن هم در شرایطی که سه جریان آبی متفاوت وجود داشت، شاهکاری بود که در آن زمان برای بسیاری غیرقابل‌باور بود، اما با همت جهادگران طی ۶ ماه به ثمر نشست.

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به نقش پیشتاز جهاد سازندگی در خودکفایی دفاعی اشاره کرد و گفت: بسیاری از دستاوردهای امروز در حوزه هوافضا و موشکی، ریشه در فعالیت‌های تحقیقاتی مجموعه جهاد سازندگی دارد.

به گفته وی، ساخت مجتمع‌های موشکی در دوران جنگ که با عنوان موشک جواب تهاجم موشکی مطرح بود، نقطه آغازین اقتدار موشکی امروز ایران است که با انتقال دانش و تجربیات جهادگران به هوافضای سپاه، بسترساز دستاوردهای حیرت‌انگیز کنونی شد.

برزگر تاکید کرد: اقدامات جهاد سازندگی در دفاع مقدس، تنها یک کارنامه کاری نبود، بلکه مکتبی از مدیریت جهادی و مهندسی رزمی بود که همواره در تاریخ انقلاب اسلامی و میان فرماندهان سپاه و ارتش به نیکی از آن یاد می‌شود.

وی در تبیین ابعاد فنی و مهندسی حماسه‌آفرینی‌های جهاد سازندگی، ساخت پل خیبر را یکی از نمادهای بارز نبوغ جهادگران برشمرد و اظهار کرد: این پروژه با مشارکت ۱۸ کارخانه مختلف و در شرایطی کاملاً سری اجرا شد، به‌گونه‌ای که هیچ کارخانه‌ای از جزئیات قطعات تولیدی دیگران اطلاع نداشت. اجرای این پل در مدت کوتاه ۲۰ روزه، چنان سرعت و دقتی داشت که حتی با تجهیزات پیشرفته امروزی نیز تکرار آن دشوار به نظر می‌رسد.

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با ارائه آمار عملکردیِ خیره‌کننده جهاد در دوران جنگ، افزود: احداث ۹۷ هزار کیلومتر جاده، ۳۷ هزار دهنه پل، برپایی ۳۶۹ بیمارستان و اورژانس صحرایی، ساخت بیش از ۵۸۰ هزار سنگر انفرادی و اجتماعی، و راه‌اندازی ۵ هزار حمام صلواتی، بخشی از کارنامه درخشان مهندسی رزمی جهادگران است.

وی به توانمندی جهاد در حوزه پشتیبانی فنی اشاره کرد و گفت: علاوه بر تعمیر و نگهداری بیش از ۳۵۶ بالگرد، شبکه گسترده‌ای از تعمیرگاه‌ها در مناطق عملیاتی ایجاد شد که فرایند پشتیبانی از یگان‌های رزمی را به‌صورت مستمر تضمین می‌کرد.

پیشگامی وزارت جهاد کشاورزی در صدور گواهی ایثارگری

برزگر در بخش دیگری از این نشست به اقدامات جاری این وزارتخانه در حوزه خدمت‌رسانی به ایثارگران پرداخت و گفت: وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانه‌ای در دولت است که دارای کمیسیون ایثارگران بوده و اختیار قانونی برای احراز و صدور گواهی سابقه جبهه را داراست.

وی با اشاره به روند تسریع در ارائه خدمات به رزمندگان، افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، بیش از ۳ هزار گواهی جدید جبهه برای متقاضیان صادر شده و مجموع گواهی‌های صادره تا به امروز به بیش از ۲۸ هزار مورد رسیده است. همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ثبت‌نام ایثارگران در «سامانه کارت ایثار نیروهای مسلح» با شتاب مطلوبی در حال انجام است که تنها در نیمه نخست امسال، شاهد ثبت‌نام بیش از ۱۸۰۰ نفر بودیم.

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی از اجرای طرح‌های حمایتی جدید خبر داد و تصریح کرد: امسال «طرح سلامت جسم و روان» برای سنگرسازان جهادی با کمک شرکت‌های ایثارگری آغاز شده است.

وی افزود: با هدف ارائه خدمات درمانی و رفاهی بهتر، «مؤسسه حمایت از سنگرسازان» تأسیس شده و تلاش داریم از ظرفیت شرکت «تلاشگران» که ۸۳ هزار سهام‌دار آن را خانواده بزرگ ایثارگران جهاد تشکیل می‌دهند، برای ارتقای سطح معیشت و سلامت این عزیزان بهره ببریم.

برزگر با اشاره به «طرح جهاد امیدآفرینی» و «طرح سپاس»، تأکید کرد: سرکشی از بیش از ۳۷۰ تن از خانواده‌های ایثارگر در سطوح دهستان، شهرستان، استان و ملی در دستور کار قرار دارد و بر اساس سیاست‌های تدوین‌شده، اولویت اصلی ما در حوزه ایثارگران، شناسایی مسائل و مشکلات این عزیزان و پیگیری مجدانه برای رفع دغدغه‌های آنان در حد توان وزارتخانه است.

مدیرکل دفتر امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی از تکمیل سامانه جامع اسناد جهاد سازندگی با هدف دسترسی آزاد پژوهشگران و رزمندگان تا پایان سال جاری خبر داد.

وی در تشریح اقدامات اخیر این مجموعه برای حفظ میراث ماندگار جهادگران در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: با تلاش کارشناسان و با هدف صیانت از تاریخ شفاهی و اسناد ارزشمند جهاد سازندگی، تاکنون بیش از ۳ میلیون سند شناسایی، دیجیتال‌سازی و در «سامانه سراج» بارگذاری شده است.

برزگربا اشاره به روند پیشرفت این پروژه افزود: علاوه بر اسناد موجود، فرایند دیجیتال‌سازی ۵۰۰ هزار سند دیگر نیز طی یک ماه اخیر آغاز شده و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، این حجم از اسناد تا پایان سال جاری به بهره‌برداری رسیده و در سامانه قرار خواهد گرفت. این پایگاه داده مجهز به قابلیت‌های پیشرفته جست‌وجو است و بستری مناسب برای پژوهشگران، محققان و رزمندگان فراهم می‌کند تا به اسناد و تاریخ شفاهی جهاد سازندگی دسترسی بی‌واسطه داشته باشند.

تغییر ریل جهاد سازندگی؛ ضرورتی برای امنیت غذایی کشور

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی به تحولات ساختاری جهاد سازندگی از سال ۱۳۷۹ اشاره کرد و گفت: جهاد سازندگی که کار خود را با اولویت محرومیت‌زدایی و اقدامات زیربنایی در دوران جنگ آغاز کرده بود، بنا بر مصلحت نظام و ضرورت‌های ملی، به سمت امنیت غذایی تغییر مسیر داد. این تغییر ریل، اگرچه با چالش‌هایی همراه بود، اما امروز ثابت کرده است که یکی از هوشمندانه‌ترین تصمیمات برای حفظ استقلال و امنیت غذایی کشور بوده است.

برزگر ادامه داد: بخش کشاورزی امروز به عنوان سازگارترین سیستم اقتصادی با محیط زیست عمل می‌کند و تأمین ۸۵ درصد از امنیت غذایی کشور مرهون همین رویکرد جهادی است که علی‌رغم فشارهای دو دهه اخیر بر منابع طبیعی، همچنان پایداری خود را حفظ کرده است.

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پیچیدگی‌های تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی در شرایط تحریم و جنگ، تصریح کرد: اگر امروز صنعت پروتئین کشور فعال است، مدیون مدیریت درست زنجیره تامین نهاده‌ها است که علیرغم تمام چالش‌ها، به‌موقع به دست کشاورز رسیده است. کشاورزان ما بدون هیچ توصیه‌ای و با درک عمیق از نیاز کشور، با هزینه‌های تولید دست‌ و پنجه نرم کردند و برای استقلال غذایی کشور فداکارانه پای کار ماندند.

برزگر با انتقاد از وضعیت معیشتی برخی رزمندگان و پیشکسوتان جهاد سازندگی، خواستار حمایت جدی‌تر رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این قشر شد.

وی گفت: بسیاری از عزیزانی که در دوران دفاع مقدس با تمام وجود، از سرمایه‌های شخصی تا تخصص خود را وقف کشور کردند، امروز در گمنامی به سر می‌برند. ما باید فضای ایثارگری را در جامعه زنده نگه داریم و اجازه ندهیم قهرمانان ما در مشکلات معیشتی تنها بمانند.

برزگر از تدوین «لایحه تجمیع و اصلاح قوانین ایثارگری» در هیئت دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تصویب این لایحه، سهم شایسته‌تری از خدمات به رزمندگان جهاد کشاورزی اختصاص یابد.

اجرای بیش از ۱۰۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس

مدیرکل امور ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی از اجرای بیش از ۱۰۰۰ عنوان برنامه متنوع در سطح دهستان‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و استان‌های کشور در هفته دفاع مقدس خبر داد.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها شامل اردوهای فرهنگی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و نشست‌های خبری با هدف بازخوانی چرایی ایستادگی ملت ایران در سخت‌ترین شرایط است.

برزگر تأکید کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای یادآوری این نکته است که «مقاومت و خودکفایی»، تکلیفی فراتر از دولت و متعلق به آحاد ملت ایران است.