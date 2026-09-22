\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0637\u0628\u0642 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0633\u0627\u0639\u062a \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0686\u06a9\u0627\u0648\u06a9 \u0628\u0647 \u0634\u0631\u062d \u062c\u062f\u0648\u0644 \u0630\u06cc\u0644 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f:\u00a0\u00a0\n\u0644\u0627\u0632\u0645 \u0628\u0647 \u0630\u06a9\u0631 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0633\u0627\u0639\u062a \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u062a\u0646\u0627 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0648 \u0645\u0637\u0627\u0628\u0642 \u0631\u0648\u0627\u0644 \u062c\u0627\u0631\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u0634\u062a.