باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام «احمد پورخاقان » روز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح یزد با اشاره به جایگاه و مأموریت خطیر نیروهای مسلح افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون تلاش، فداکاری و ایستادگی نیروهای مسلح و شهدایی است که در راه دفاع از ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از نیروهای مسلح ایران ادامه داد: سلامت مجموعه نیروهای مسلح و پیشگیری از بروز تخلفات از موضوعات مهمی است که سازمان قضایی نیروهای مسلح با جدیت در سطح کشور دنبال می‌کند.

این مسوول ، آموزش و برنامه‌های پیشگیرانه را از ابزارهای مؤثر در کاهش تخلفات دانست و گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و افزایش آگاهی نیروها می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و تخلفات داشته باشد و این رویکرد از اولویت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

حجت الاسلام پورخاقان با اشاره به پایین بودن میزان بزهکاری و تخلفات در نیروهای مسلح اظهار کرد: نرخ تخلفات در نیروهای مسلح استان یزد از میانگین کشوری پایین‌تر است که این موضوع بیانگر وضعیت مناسب استان در این حوزه و توجه به اقدامات پیشگیرانه است.