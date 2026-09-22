باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محمد لسانی، کارشناس سواد رسانه و جنگ شناختی درباره ابعاد جنگ شناختی و تفاوت آن با انواع جنگ رسانهای گفت: جنگ شناختی آخرین مدل از جنگهای رسانههای محور است، که با بهکارگیری اطلاعات در جنگ بهکار میرود. در این مدل جنگها تاکید بر ایجاد اختلال بر فرآیند تصمیمگیری و ادراک واقعیت شده است.
لسانی ادامه داد: جنگهای شناختی میتواند بر روی دستههای مختلف تاثیر بگذارد، که شامل اقشار عمومی، اقشار خاص، رهبران و مدیران جامعه و... است. در این جنگها گرچه مخاطب متفاوت است، ولی هدف یکی است و آن این است که نباید واقعیت را به درستی درک کنند و اختلال در شناخت واقعیت داشته باشند. تمام اینها برای اثرگذاری بر تصمیمگیری و رفتارهاست.
این کارشناس سواد رسانه به نمونهای از ایجاد جنگ شناختی در آبان ماه سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ قبل از شروع جنگ هشتگ ترامپ بزن به زبان فارسی زده شد. این هشتگ دعوت یک عده به ظاهر فارسیزبان از ترامپ برای آغاز جنگ علیه ایران بود.
وی درباره نحوه بالا آمدن هشتگ جنگ علیه ایران توضیح داد: این هشتگ از طریق اکانتهای پروژهبگیر و اکانتهای لشکر سایبری خارج از کشور بالا آمد. نکته دوم تبدیل مسئله به موضوع فان و خندهدار بود. مسئله سوم این بود که با توجه به ورود رباتها و همهگیر شدن هشتگ، برای افراد ناآگاه اینطور به نظر برسد که فلان موضوع، موضوع همهگیر است. تمام این عوامل دست به دست هم میدهند تا مخاطب از همه بیخبر با این موضوع همراهی کند. این همراهی از جنگ شناختی دشمن نشات میگیرد، که در فضای رسانههای اجتماعی برای کنشگران این حوزه تدارک دیده است.