باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید از مجموعه ایرانخودرو و بررسی شرایط تولید این شرکت، اظهار کرد: انتظارات مردم از خودروسازان را بهطور مستقیم به تولیدکنندگان منتقل کردهایم و دولت نیز در شرایط فعلی، حداکثر حمایت و کمک خود را برای استمرار و تقویت تولید به کار خواهد گرفت.
وی افزود: انتظار ما از خودروسازان، علاوه بر تداوم تولید، افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و توجه جدی به رضایت مردم است و امیدواریم تلاشهایی که در مجموعههای مختلف تولیدی کشور و بهویژه ایرانخودرو در حال انجام است، به افزایش تولید و بهبود شرایط بازار منجر شود.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت تقویت اتکای کشور به تولید داخلی گفت: در شرایط سخت فعلی، انتظار ما از تولیدکنندگان داخلی این است که ظرفیت تولید خود را افزایش دهند تا بتوانیم بیش از گذشته بر توان تولید داخل تکیه کنیم. این انتظار تنها متوجه یک مجموعه نیست و سایر خودروسازان، از جمله سایپا و دیگر فعالان این صنعت نیز باید برای افزایش تولید و عرضه محصولات جدید تلاش کنند.
اتابک با اشاره به آغاز تولید برخی محصولات جدید و متنوع در صنعت خودرو، خاطرنشان کرد: افزایش تنوع محصولات میتواند در پاسخگویی بهتر به نیاز بازار و ایجاد شرایط مناسبتر برای مردم مؤثر باشد و امیدواریم آثار افزایش تولید و تنوع محصولات در بازار خودرو نیز نمایان شود.
حرکت به سمت خودروهای کممصرف و هیبریدیوزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سیاست دولت برای کاهش مصرف سوخت خودروها، یکی از محورهای مهم حضور و گفتوگو با خودروسازان را عملیاتی شدن سیاستهای اعلامشده در این زمینه عنوان کرد و گفت: در مجموعه خودروسازان، موضوع توسعه و تولید موتورهای کممصرف و هیبریدی را با جدیت دنبال میکنیم تا هدفگذاری مربوط به کاهش مصرف سوخت خودروها عملیاتی شود.
وی ادامه داد: این موضوع از جمله مواردی است که در جریان بازدید از ایرانخودرو و گفتوگو با مدیران این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت و انتظار داریم برنامههای اعلامشده در این زمینه با جدیت دنبال شود.
وی افزود: گزارشهای ارائهشده از سوی مدیران ایرانخودرو نشان میدهد اقدامات در این زمینه آغاز شده و امیدواریم مطابق برنامهریزیهای انجامشده، اهداف تعیینشده در زمان مورد نظر عملیاتی شود.
وزیر صمت در پایان تأکید کرد: افزایش تولید، توسعه محصولات جدید، حرکت به سمت خودروهای کممصرف و توجه به رضایت مردم، از مهمترین انتظارات دولت از صنعت خودرو است و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز این موضوعات را تا رسیدن به نتایج ملموس دنبال خواهد کرد.
منبع: وزارت صمت