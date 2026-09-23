معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی از ثبت درخواست ۱۷ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز برای استفاده از سرویس مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - علی خموشی معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی از ثبت درخواست ۱۷ هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز برای استفاده از سرویس مدارس خبر داد و گفت: تاکنون ۱۲۱ شرکت پیمانکاری درخواست خود را برای ارائه خدمات در ناوگان دانش‌آموزی ثبت کرده‌اند.

علی خموشی اظهار کرد: بر اساس آیین‌نامه اجرایی، سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت و صدور مجوز، موظف است صلاحیت شرکت‌های پیمانکاری و رانندگان مجاز سرویس مدارس را بررسی و مجوزهای لازم را صادر کند.

وی افزود: تا امروز ۱۲۱ شرکت درخواست خود را برای ارائه خدمات در ناوگان دانش‌آموزی ثبت کرده‌اند که از این تعداد، ۴۶ شرکت در حال طی فرآیند اعطای مجوز هستند.

معاون نظارت و امور مناطق سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی ادامه داد: از سوی دیگر، رانندگان نیز بر اساس موارد و الزامات پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی، مدارک خود را از طریق پیمانکاران در سامانه بارگذاری می‌کنند و پس از تأیید صلاحیت، امکان تخصیص ناوگان دانش‌آموزی به آنها فراهم خواهد شد.

خموشی درباره میزان ثبت‌نام دانش‌آموزان برای استفاده از سرویس مدارس نیز گفت: بر اساس آمار تا امروز، ۱۷ هزار و ۳۰۰ نفر از دانش‌آموزان یا اولیای آنها درخواست خود را برای استفاده از سرویس دانش‌آموزی ثبت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به مرور و پس از تأیید ناوگان، تخصیص سرویس به دانش‌آموزان متقاضی انجام خواهد شد.

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برچسب ها: سرویس مدارس ، تاکسیرانی
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